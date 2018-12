Dua Bulan Waktu Kampanye, Sandiaga Jual Saham Rp462,61 Miliar

: Dalam waktu dua setengah bulan kampanye pemilihan presiden (Pilpres), calon wakil presiden nomor urut dua Sandiaga Salahuddin Uno telah menjual aset-asetnya di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG). Total saham yang dijual sebesar Rp262,61 miliar.Berdasarkan informasi yang dikutip Medcom.id di keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu, 12 Desember 2018, sejak masa kampanye yang dimulai pada 23 September hingga saat ini Sandiaga telah menjual sahamnya di SRTG sebanyak delapan kali.Pada 2 Oktober, ia menjual saham sebanyak 12 juta saham dengan harga Rp3.776 per lembar saham. Lalu pada 3 Oktober sebanyak 39,4 juta saham dengan harga Rp3.776 per lembar saham.Kemudian pada 8 Oktober Sandiaga menjual sahamnya lagi sebanyak 28 juta lembar dengan harga Rp3.776 per lembar saham dan pada 9 Oktober sebanyak 2,1 juta saham dengan harga Rp3.802 per lembar saham.Lalu pada periode 27 November hingga 4 Desember, Sandiaga kembali menjual sahamnya di SRTG sebanyak empat kali yaitu pada 27 November sebanyak lima juta saham, 28 November sebanyak 15,9 juta saham, 3 Desember sebanyak 10 juta saham, dan 4 Desember sebanyak 10,9 juta saham. Seluruh saham yang dilepas itu dihargai Rp3.776 per lembar saham.Adapun dari total pelepasan saham-saham tersebut, Sandiaga meraup dana sekitar Rp426,61 miliar. Sandiaga sebelumnya memberikan keterangan bahwa setiap saham yang dilepas itu ditujukan untuk divestasi.Alhasil kepemilikan Sandiaga di SRTG berkurang dari 27,79 persen pada 30 September 2018 menjadi 23,23 persen per 4 Desember 2018.(AHL)