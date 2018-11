Momentum Pelemahan Euro buat Rupiah Kian Perkasa

: Nilai tukar rupiah hari ini diprediksi akan terus mengalami penguatan. Mata uang Garuda itu akan berada di level Rp14.460 sampai Rp14.585 per USD."Secara tren, pergerakan positif rupiah mampu membuat pergerakannya cenderung menuju area lower bollinger band," kata Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada dalam riset hariannya, Selasa, 27 November 2018.Reza menjelaskan, tren pergerakan rupiah terus membaik mengingat sebelumnya sempat terdepresiasi cukup dalam. Perkiraan posisi level rupiah hari ini pun, kata Reza, akan sama seperti posisi kuartal III-2018."Diharapkan sentimen negatif dari dalam negeri dapat lebih berkurang sehingga laju rupiah tetap bertahan positif," ucap dia.Pada perdagangan Senin, 26 November, pergerakan rupiah melanjutkan tren kenaikannya dengan memanfaatkan berbalik naiknya nilai mata uang Eropa (EUR). Rupiah kembali menguat di level Rp14.400 per USD.Dikutip Bloomberg pada penutupan perdagangan, rupiah bertahan di level Rp14.475 per USD. Sementara itu Yahoo Finance mencatat rupiah berada di level Rp14.470 per USD. Sedangkan mengutip kurs Bank Indonesia Jisdor rupiah berada di level Rp14.551 per USD.(HUS)