Bekraf-BEI Luncurkan Platform Percepatan Pertumbuhan Startup

: Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan platform Go Startup Indonesia (GSI) dalam rangka mempercepat pertumbuhan perusahaan rintisan (startup)."Bekraf bersama BEI telah menandatangani nota kesepahaman pada April 2018 lalu. Dalam mengimplementasikan nota kesepahaman tersebut, Bekraf meluncurkan platform GSI untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem yang kondusif bagi startup di Indonesia, khususnya sektor ekonomi kreatif di berbagai tingkatan siklus usaha rintisannya," ujar Kepala Bekraf TriawanMunaf di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 6 September 2018.Ia mengemukakan pada tahap awal, platform GSI akan mendorong financial literacy for startup sehingga arah dan pengembangan bisnis startup sudah dirancang sejak awal.Platform GSI, lanjut dia, juga fokus untuk mendorong tumbuhnya jumlah investor lokal untuk berinvestasi pada startup lokal yang memiliki prospek yang baik."Melalui Investor Relation Unit, edukasi terhadap investor juga menjadi perhatian dari GSI. Hal ini mengingat investasi pada startup memiliki risiko dan karakteristik yang berbeda dengan investasi pada sektor riil," katanya.Ia mengharapkan platform GSI itu dapat meningkatkan jumlah investor yang berinvestasi dan bertransaki di pasar modal serta mendorong semakin banyak startup yang akan go public di Bursa Efek Indonesia.Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Laksono Widodo mengatakan platform GSI itu merupakan salah satu jembatan untuk mendorong startup tumbuh menjadi besar."Bekraf dan BEI mempunyai tujuan sama terhadap startup agar mereka menjadi perusahaan besar," katanya.(AHL)