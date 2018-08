MUFG Bank Resmi Miliki 40% Saham di Bank Danamon

: MUFG Bank Ltd telah secara resmi menjadi pemilik 40 persen saham Bank Danamon setelah melaksanakan transaksi pembelian di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 3 Agustus lalu.Manajemen PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah menerima pemberitahuan dari pemegang saham pengendalinya, Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd (AFI), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Fullerton Financial Holdings Pte Ltd, tentang kepastian bahwa MUFG Bank Ltd (MUFG Bank) telah meningkatkan investasinya di Bank Danamon menjadi 40 persen.MUFG mengakuisisi secara langsung atau tidak langsung saham tambahan sebesar 20,1 persen dari AFI dan entitas terafiliasi lainnya. Hal ini merupakan bagian dari Tahap 2 atas rencana transaksi yang diajukan sesuai dengan pengumuman MUFG Bank pada 26 Desember 2017.Tambahan 20,1 persen saham dalam Bank Danamon dibeli berdasarkan hasil penilaian atas Bank Danamon dengan harga Rp8.921 per saham. Nilai ini didasarkan atas nilai buku triwulan 2 2018 sebesar 2,0X price to book ratio dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu.Dengan MUFG menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan saham 40 persen, AFI menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan saham sebesar 33,8 persen di Bank Danamon."Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, fokus kami adalah untuk senantiasa meningkatkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan dan pemegang saham. Kami tetap berkomitmen menjalankan strategi perusahaan. Layanan dan kegiatan operasional perbankan tetap berjalan seperti biasa. Semua pihak dianjurkan untuk berhati-hati ketika memperdagangkan sahamnya," ujar Head of Corporate Communications Atria Rai, melalui rilis yang diterima.Pekan lalu, harga saham Bank Danamon ditutup menguat Rp75 ke posisi Rp6.650. Saham Bank Danamon sempat menguat ke Rp6.850. ((AHL)