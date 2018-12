Tak Sejalan dengan Menteri BUMN, Said Didu Dicopot dari PTBA

Hari Ini saya merasa terhormat krn : 1) dilakukan RUPS Luar Bisa PPTBA dg agenda tunggal memberhentikan saya, dan 2) alasan pemberhentian saya krn dianggap TIDAK SEJALAN dengan pemilik saham Dwi Warna (Menteri BUMN) — Muhammad Said Didu (@saididu) December 28, 2018

: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) memutuskan mencopot jabatan dari beberapa komisaris PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Salah satunya adalah Said Didu.Said Didu dicopot karena dianggap tidak sejalan dengan pemegang saham. Hal itu diungkapkannya dalam cuitannya dalam akun media sosialnya, Twitter, @saididu."Hari ini saya merasa terhormat, karena pertama dilakukan RUPS Luar Biasa PTBA dengan agenda tunggal memberhentikan saya," kicaunya, Jumat, 28 Desember 2018."Alasan pemberhentian saya karena dianggap tidak sejalan dengan pemilik saham dwi warna (Menteri BUMN)," cuit Said Didu dalam media sosialnya pukul 11.33 WIB.Menteri BUMN dalam hal ini adalah Rini Soemarno. RUPSLB pun mengangkat Soenggoel Pardamean Sitorus sebagai Komisaris Independen menggantikan Johan O Silalahi.Selain itu perseroan juga mengangkat Taufik Madjid dan Jhoni Ginting sebagai komisaris menggantikan Purnomo Sinar Hadi dan Muhammad Said Didu.Baca:Pada 30 Maret 2015, PT Bukit Asam mengangkat Said Didu diangkat menjadi Komisaris PTBA. Saat itu manajemen perseroan menunjuk mantan Sekretaris Menteri BUMN tersebut menggantikan posisi Thamrin Sihite.Said Didu memulai karier di BPPT pada 1988, serta pakar tetap di Dewan Ketahanan Nasional hingga 2005. Tahun 1998 menjabat sebagai Direktur Teknologi Agroindustri di BPPT, sebagai anggota MPR pada 1998-1999.Pada 2004 sebagai Tim Ahli Kepala BPPT dan Tim Ahli Menristek/Kepala BPPT dan terakhir pada 2005 menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Negara BUMN.Kemudian, mulai menjabat sebagai Komisaris Independen PTPN IV 11 September 2006 sampai dengan September 2008. Sejak 24 September 2008 dipercaya kembali sebagai Komisaris Utama PTPN IV.(AHL)