Resmi IPO, Harga Saham MD Pictures Melejit 48,52%

PT MD Pictures Tbk (FILM) resmi mencatatkan sahamnya atau melakukan Initial Public Offering (IPO) di pasar modal Indonesia. Dalam aksi korporasi itu, MD Pictures melepas saham sebanyak-banyaknya 1,9 miliar saham dengan harga penawaran Rp210 per saham.Pantauan Medcom.id, di Gedung BEI, pada saat IPO, saham FILM langsung naik 49,52 persen atau setara Rp314 dari harga penawaran awal di Rp210 per saham. Saham MD Pictures ini ditransaksikan sebanyak tiga kali dengan volume sebanyak 104 lot dan nilai transaksi yang didapatkan ‎sebesar Rp3,17 juta.Direktur Utama MD Pictures Manoj Punjabi mengatakan dengan dicatatkannya MD Pictures di bursa maka perusahaan memiliki tanggung jawab besar karena harus menjadi lebih transparan supaya dipercaya para investor. Pencatatan ini juga menjadi batu loncatan untuk berkancah di dunia internasional."Dengan MD Pictures IPO maka kita punya kesempatan yang lebih luas lagi supaya investor melirik dunia media, film, kreatif, dan lain-lain. Kesempatan ini tidak akan kami sia-siakan," kata Manoj, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018.Dengan melepas 1,9 miliar saham di harga Rp210 per saham maka perusahaan diperkirakan meraup dana segar lebih dari Rp274 miliar.Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna meminta kepada MD Pictures setelah menjadi perusahaan tercatat supaya meningkatkan kinerja dan menjaga utilisasi kepada pemegang saham "Semoga dengan dicatat sahamnya menjadi incaran para investor untuk meningkatkan investasinya," kata Nyoman.Berdasarkan catatan Medcom.id‎, seluruh dana hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja seperti membiayai penambahan produksi film, kontrak eksklusif dengan artis dan sutradara, pengembangan HAKI, dan pengembangan film animasi.MD Pictures mencatat per 28 Februari 2018 penjualan bersih mencapai Rp89,56 juta. Angka ini naik Rp56,83 juta atau 173,65 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan penjualan dalam benguk digital sebesar Rp35,319 juta dan kenaikan fim melalui layar lebar yang didorong oleh film Ayat-Ayat Cinta 2.(ABD)