Direktur Keuangan Adaro Energy Mengundurkan Diri

: Direktur Keuangan PT Adaro Energy Tbk David Tendian mengundurkan diri. Pengajuan pengunduran diri David tertulis dalam surat manajemen Adaro yang ditujukan pada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK)."Kami sampaikan pada 29 Oktober 2018, Adaro Energy telah menerima surat pengunduran diri Bapak David Tendian selaku Direktur Perseroan," tulis surat yang dikutip Medcom.id, di Jakarta, Kamis, 15 November 2018.Dalam isi surat tersebut, David mengaku ingin berkonsentrasi melakukan aktivitas lainnya di luar perseroan. Atas alasannya tersebut, perseroan mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi atas segala kinerja dan sumbangsih David Tendian semasa menjabat sebagai Direktur Keuangan di Adaro Energy."Tidak ada dampak material yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan," tutup surat tersebut.Pengunduran diri David rencananya akan diumumkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) Adaro yang akan digelar pada 14 Desember 2018.Per September 2018, Adaro Energy mencatatkan pendapatan usaha sebesar USD2,66 miliar. Capaian itu naik 9,35 persen secara tahun ke tahun atau year on year (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak USD2,44 miliar.Di periode yang sama, Adaro juga membukukan lab inti sebanyak USD526 juta atau naik enam persen yoy seiring peningkatan kinerja operasional.Presiden Direktur Adaro Energy Garibaldi Thohir menyampaikan EBITDA operasional perusahaan per September 2018 naik lima persen yoy menjadi USD1,06 miliar dari sebelumnya USD1 miliar. Sampai akhir tahun ini, perusahaan mempertahankan EBITDA operasional di kisaran USD1,1 miliar hingga USD1,3 miliar."Kenaikan EBITDA operasional dan laba inti per September 2018 secara yoy merupakan hasil kinerja solid di seluruh pilar bisnis perusahaan. Selain itu, volume produksi batu bara pada kuartal III-2018 meningkat 14 persen dari kuartal sebelumnya," paparnya.(AHL)