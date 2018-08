Apindo: Sektor Properti Bakal Lebih Bergairah Usai Pilpres

: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai sektor bisnis properti akan berjaya setelah tahun politik. Tepatnya, setelah pemilihan presiden (Pilpres) pada April 2019 selesai.Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan hal itu didukung dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti kelonggaran Loan To Value (LTV) yang mengatur besaran minimal uang muka atau down payment (DP) bagi pembelian rumah tapak maupun apartemen."Perkiraan saya setelah Pilpres, sesudah Pilpres, itu April tahun depan Insyaallah akan bagus," kata Hariyadi ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018.Meskipun tren bunga sedang tinggi, menurutnya dengan dilonggarkannya LTV membuat daya beli masyarakat terhadap properti tetap tumbuh.Ia juga menuturkan, tren bunga tinggi ini tidak akan berlangsung lama atau hanya bersifat temporari. Ia pun memprediksi akan ada satu titik yaitu di akhir tahun yang membalikan ke arah yang normal."Kalau konsumen bunga itu relatif ya yang penting down payment bisa murah dan bisa panjang kan bunga itu naik turun jadi kita perkirakan akhir tahun depan turun, akhir tahun ini turun Insyaallah tren akan turun," jelas dia.Ia juga menambahkan, sejauh ini Bank Indonesia sangat mendukung dan kooperatif sektor properti."Justru saya lihat kebijakan sudah mulai ke properti dan terutama Pak Gubernur BI ini luar biasa Pak Perry Warjiyo berani mendorong monetary sangat kuat ke situ," tutup dia.(AHL)