BFI Finance Bagi Dividen Rp584 Miliar

PT BFI Finance Indonesia Tbk membagikan dividen sebesar Rp584 miliar kepada para pemegang saham. Sesuai keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), dividen yang dibagikan sebesar Rp39 per lembar saham atau setara dengan 49,1 persen dari laba bersih 2017."Jumlah dividen tunai final yang akan dibagikan adalah sebesar Rp16 per lembar saham setelah diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar Rp23 per lembar saham," kata Direktur Keuangan BFI Finance Sudjono di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Pusat, Selasa, 17 April 2018.Dirinya menambahkan, dividen tunai interim telah dibagikan kepada para pemegang saham pada 18 Desember 2017. Sedangkan dividen tunai final akan dibagikan kepada pemegang saham pada 18 Mei 2018.BFI Finance akan menyisihkan sebesar Rp13,58 miliar untuk cadangan sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Sementara sisa laba bersih tahun buku 2017 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk mmperkuat permodalan perseroan.Pada 2017, BFI Finance membukukan laba bersih sebesar 49 persen atau Rp1,19 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp798 miliar. Raihan laba tak lepas dari pertumbuhan pembiayaan yang mencapai 33,5 persen lebih tinggi dibandingkan 2016, yaitu sebesar Rp14,3 triliun.Pembiayaan mobil bekas memberikan kontribusi terbesar mencapai 70 persen, diikuti dengan pembiayaan sepeda motor bekas dan alat-alat berat masing-masing sebesar 13 persen, dan sisanya pembiayaan mobil baru dan properti yang masing-masing berkontribusi sebesar dua persen.Sementara itu, rasio pembiayaan bermasalah atau Non Performance Financing (NPF) di bawah satu persen yaitu 0,95 persen, atau lebih rendah dari persentase rata-rata industri yang berkisar di angka 2,96 persen berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan dan APPI per Desember 2017.(SAW)