Rupiah Diprediksi Kembali Terhambat untuk Menguat

Masih sedikitnya sentimen positif yang datang dari dalam negeri terkait makroekonomi dan moneter berpeluang menghambat kenaikan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) di sepanjang hari ini. Pada akhirnya, rupiah bakal berpotensi kembali menuju zona merah.‎Menurut Analis Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada‎ adanya potensi pelemahan kembali membuat rupiah diproyeksikan bergerak di kisaran support Rp13.767 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.754 per USD."‎Untuk itu tetap mencermati dan mewaspadai terhadap sentimen yang membuat rupiah kembali tertahan kenaikannya," ungkap Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 18 April 2018.Meski demikian, Reza mengatakan, gerak mata uang Garuda mampu bertahan dari perkiraan pelemahan sebelumnya. Hal itu terjadi kendari dari dalam negeri terdapat sejumlah berita kurang baik, seperti pertumbuhan kredit perbankan di kuartal I-2018 yang lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya.Lalu, lanjutnya, ada juga sentimen pengurangan proyek strategi pemerintah dari daftar pembangunan. Tapi, kondisi itu tidak membuat rupiah melemah. Sebagaimana ‎diketahui, nilai tukar rupiah naik 14 poin ke posisi Rp13.766 per USD hingga penutupan perdagangan Selasa, 17 April 2018.Lebih lanjut, Reza menyatakan, berkurangnya permintaan atas GBP dan euro memberikan kesempatan pada rupiah untuk berbalik positif. Akan tetapi, kenaikan ini tertahan dengan pergerakan positif USD, setelah merespons mulai meredanya ketegangan di Suriah hingga meredanya sentimen potensi perang dagang AS-Tiongkok."Rilis kenaikan US housing starts di Maret turut memberikan sentimen positif pada USD. Namun, rupiah juga masih perkasa," pungkas Reza.(ABD)