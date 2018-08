Sokong Transaksi Digital, Blue Bird Group Gaet TCASH

: Blue Bird Group menggandeng TCASH untuk mendukung percepatan terciptanya less-cash society alias transaksi nontunai. Melalui kerja sama ini, para pelanggan Blue Bird dapat menggunakan TCASH sebagai metode pembayaran nontunai ketika mereka menggunakan layanan Blue Bird melalui aplikasi My Blue Bird."Transportasi merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus TCASH dalam memberikan layanan menyeluruh bagi lebih dari 20 juta pelanggan di pelosok negeri. Kami menyambut kerja sama TCASH dan Blue Bird Group untuk membantu masyarakat Indonesia di dalam melakukan transaksi nontunai sehari-hari," kata CEO TCASH Danu Wicaksana dalam keterangan resminya, Kamis, 2 Agustus 2018.Selain itu aplikasi TCASH Wallet juga telah bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia lintas operator telekomunikasi. Tingginya penetrasi internet yang mencapai 50 persen populasi di Indonesia, serta terbiasanya masyarakat untuk memiliki rata-rata hingga 80 aplikasi dalam ponsel mereka menjadikan langkah peluncuran kerjasama TCASH dan Blue Bird Group menjadi solusi yang tepat, aman, dan nyaman untuk semakin memasyarakatkan gaya hidup digital sehari-hari.Langkah ini juga merupakan perwujudan dukungan TCASH dan Blue Bird Group untuk mempercepat tercapainya Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia.Direktur PT Blue Bird Tbk Sigit Priawan Djokosoetono menambahkan kerja sama ini memberikan tambahan pilihan metode pembayaran (multi-payment methods), sebagai bagian dari konsistensi kami dalam berinovasi dan memberikan layanan terbaik bagi pelanggan."Dukungan jaringan luas TCASH dalam kerja sama ini turut membantu kami menegaskan motto layanan 'ANDAL' Blue Bird Group sejak awal, yang juga mengutamakan keamanan dan kenyamanan bagi pelanggan," tambahnya.Dia mengatakan kerja sama ini memanfaatkan integrasi layanan pembayaran TCASH di dalam aplikasi My Blue Bird. Pelanggan yang telah memiliki akun TCASH, dapat mengunduh aplikasi My Blue Bird sebelum melakukan perjalanan menggunakan taksi."Setelah memiliki aplikasi My Blue Bird, pelanggan cukup mendaftarkan metode pembayaran baru, yaitu menggunakan TCASH. Saat pelanggan memesan taksi ataupun menggunakan fitur easy ride dalam aplikasi My Blue Bird, mereka dapat memasukkan kode pintu taksi dan memilih TCASH sebagai metode pembayaran nontunai. Di akhir perjalanan, secara otomatis, saldo TCASH pelanggan akan terpotong sesuai dengan argo yang tertera," jelasnya.Adapun melengkapi kerja sama strategis TCASH dan Blue Bird Group, pelanggan juga dapat memanfaatkan TCASH untuk bertransaksi nontunai di kereta bandara Railink di Soekarno-Hatta, Cengkareng dan Kualanamu, Medan, serta Bus Rapid Trans (BRT) Semarang."Dengan dukungan kombinasi jaringan luas yang kami miliki di 34 provinsi di Indonesia, serta pengalaman Blue Bird Group sebagai penyedia transportasi taksi yang nyaman dan terpercaya, kami percaya kerja sama ini dapat diterima dengan baik dan menjadi metode pembayaran nontunai pilihan masyarakat pengguna aplikasi My Blue Bird," tutup Danu.(AHL)