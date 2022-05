Pengunjung Wisata di The Jungle Bogor Capai 20.000 Orang/Hari

(SAW)

Bogor: Manajemen wisata air The Jungle Waterpark Bogor mencatat pengunjung wahana kolam renang yang dikelolanya mencapai 20.000 orang per hari selama lima hari libur Lebaran 2022 ini.Marcomm Manager The Jungle Waterpark Bogor Minia Barus mengatakan jumlah pengunjung tersebut naik 20 persen dari 18.000 orang per hari pada Lebaran tahun 2021."Rata-rata pengunjung pada libur Hari Raya Idul Fitri sebanyak 4.000 orang per hari. Sampai hari kelima sekitar 20.000," kata Minia dikutip dari Antara, Minggu,8 Mei 2022.Namun demikian, kata Minia, jumlah kunjungan wisata di The Jungle Waterpark masih di bawah angka normal 6.000 hingga 10.000 pengunjung per hari.Manajemen wisata air itu pun mengadakan sejumlah upaya untuk menarik perhatian wisatawan selama Lebaran 2022 ini. The Junggle Water Park memberikan harga khusus sebesar Rp90.000 per orang dengan bonus 1 gelas es krim yang berlaku selama periode tanggal 2-16 Mei 2022.The Jungle juga menghadirkan berbagai atraksi menarik di panggung utama seperti menyanyi, badut akrobat, sirkus satwa tarian erobik serta tarian tradisional. Wisata tersebut mulai dibuka pukul 08.00 hingga 18.00 WIB, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.Setiap pengunjung wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan mengikuti protokol pencegahan Covid-19 yaitu dengan mengenakan masker di luar kolam, cuci tangan dengan sabun, dan akan di ukur suhu tubuh sebelum masuk.The Jungle Waterpark memiliki banyak wahana air di antaranya Kiddy Pool, Fountain Futsal , Racer Slide, Tower Slide, Lazy River, Bird park, Leisurepool, Wave pool dan Kolam Air Hangat. Fasilitas lainnya yang berada di The Jungle yaitu food court, P3K, Cabana, loker, pelampung, toilet dan kamar bilas, ATM serta mushola.“Banyak juga hadiah disiapkan oleh The Jungle Waterpark bagi para pengunjung diantaranya sepeda, televisi, handphone, dvd player, kompor gas, kipas angin dan masih banyak yang lainnya,” ujar Minia.