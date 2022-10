Mau Jadi Pramugari? Cek Dulu Besaran Gaji Terbarunya

Lalu, berapa gaji pramugari per bulan?

Gaji pramugari Garuda Indonesia

Gaji pramugari Lion Air

Gaji pramugari Batik Air

Gaji pramugari Citilink

Gaji pramugari Sriwijaya Air

Gaji pramugari AirAsia





Jakarta: Menjadi pramugari memang menjadi dambaan banyak wanita muda. Dengan berpenampilan menarik, banyak menyimpan rahasia yang tidak semua orang mengetahui.Pramugari merupakan staf atau karyawan perusahaan pengangkutan umum (baik udara, darat, dan laut) yang bertugas melayani penumpang. Untuk menjadi pramugari, biasanya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.Gaji pramugari per bulan biasanya akan ditentukan berdasarkan status, jam terbang, dan maskapai penerbangannya. Berikut ini adalah daftar gaji pramugari yang telah dirangkum dari berbagai sumber.Gaji pramugari di maskapai BUMN ini terbilang cukup besar. Seperti yang kita tahu maskapai penerbangan Garuda adalah salah satu maskapai terbaik di Indonesia. Untuk gaji pramugari pesawat yang masih berstatus junior atau dalam masa training sebesar Rp15 juta per bulan. Sementara, gaji pramugari Garuda Indonesia dengan jam terbang tinggi berada dinilai Rp30 juta per bulan. Total gaji pramugari pesawat tersebut, belum termasuk fasilitas yang didapatkan seperti jatah tiket untuk keluarga inti, akomodasi selama perjalanan, dan fasilitas lainnya.Gaji pramugari Lion Air adalah Rp15 juta-Rp20 juta per bulan. Gaji itu sudah dijumlahkan dengan uang tambahan selama melakukan penerbangan. Gaji pokok pramugari junior Lion Air sekitar Rp2 juta-Rp3 juta, sedangkan pramugari senior Rp5 juta-Rp6 juta. Uang tambahan yang didapatkan pramugari itu bermacam-macam mulai dari asuransi, jaminan kesehatan, uang terbang, serta uang makan.Gaji pramugari pesawat di Batik Air ditentukan berdasarkan jam terbang. Rata-rata seorang pramugari akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan ditambah uang terbang. Setiap terbang, pramugari junior akan mendapat gaji lagi sebesar Rp40 ribu per jam. Pramugari rata-rata melakukan penerbangan dengan awak kabin lainnya sekitar enam jam per harinya. Jika dihitung per jamnya nilainya sebesar Rp40 ribu, sehingga dalam sehari pramugari bisa mendapatkan gaji terbang sebesar Rp240 ribu.Umumnya seorang pramugari di maskapai ini dalam seminggu memiliki waktu empat hari terbang. Selain itu, pramugari memiliki tambahan uang makan sebesar Rp15 ribu sampai Rp45 ribu per hari. Jika dijumlahkan dengan gaji pokok, uang terbang, dan uang makan, maka seorang pramugari Batik Air bisa mendapat gaji hingga sekitar Rp7,5 juta per bulan.Gaji pramugari Citilink terdiri dari gaji pokok, uang terbang, uang makan, hingga fasilitas pendukung lainnya. Daftar tersebut tidaklah berbeda jauh dengan maskapai penerbangan lainnya. Gaji pokok pramugari junior Citilink sendiri sebesar Rp2 juta-Rp3 juta per bulan. Sedangkan gaji pramugari seniornya senilai Rp5 juta per bulan. Di luar gaji pokok, pramugari juga masih menerima berbagai uang tunjangan dan fasilitas pendukung lainnya. Jika ditotal secara keseluruhan, gaji pramugari pesawat senior bisa menembus angka Rp20 juta per bulan.Maskapai Sriwijaya Air memberi gaji kepada pramugarinya mencapai Rp19,5 juta per bulan dan itu sudah termasuk untuk kebutuhannya.Meski berasal dari Malaysia, maskapai AirAsia sangat populer di Indonesia. AirAsia jadi salah satu maskapai favorit traveler Tanah Air saat bepergian ke luar negeri karena harga tiketnya sangat murah. Senior awak kabin AirAsia di Malaysia memberikan gaji pokok plus bonus terhadap pramugari juniornya sekitar Rp8 juta-Rp15 juta per bulan.Sementara untuk pramugari senior dengan jam terbang yang lebih tinggi, gajinya bisa dua kali lipat dari angka tadi. Itu tadi daftar gaji pramugari pesawat di beberapa maskapai penerbangan di Indonesia. Gimana, apakah kalian tertarik menjadi pramugari? (