Harga Emas Antam Kembali Tembus Rp1 Juta/Gram

Harga emas menguat

Jakarta: Harga emas Antam pagi ini berada di level Rp1,003 juta per gram atau naik Rp4.000 per gram ketimbang perdagangan sebelumnya. Harga emas Antam mengikuti tren kenaikan harga emas dunia yang sedang menguat.Dikutip dari laman Logam Mulia, Jumat, 9 Desember 2022, harga buyback emas Antam sebesar Rp901 ribu per gram atau naik Rp4.000 per gram.Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,905 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,819 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,56 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp23,73 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp47,35 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp94,5 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp236 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp471 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp943 juta.Harga emas kembali menguat menembus level psikologis USD1.800 per ounce pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Penguatan ini didorong beberapa permintaan safe haven dan dolar AS yang lebih lemah.Melansir Antara, Jumat, 9 Desember 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange, terangkat USD3,5 atau 0,19 persen menjadi USD1.801,5 per ounce, setelah diperdagangkan mencapai level tertinggi di USD1.806,9 per ounce dan terendah sesi di USD1.793,2 per ounce.