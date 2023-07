Dukung Green Tourism, PLN Hadirkan SPKLU Pertama di Kawasan Wisata Pangandaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tasikmalaya: PT PLN (Persero) menghadirkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pertama di kawasan wisata Pangandaran. Kehadiran SPKLU hasil kolaborasi dengan The Allure Villas Managed by Sahid ini untuk mendukung wisata ramah lingkungan atau green tourism sekaligus mempercepat ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di kawasan wisata tersebut.General Manager The Allure Villas Managed by Sahid, Muhamad Kamal Setiawan, menyampaikan pentingnya kehadiran SPKLU untuk mendukung program Eco Green Tourism di kawasan wisata Pangandaran."Suatu kehormatan The Allure Villas Managed by Sahid dapat berkontribusi dan ikut berpartisipasi dalam program Eco Green Tourism, di mana menjadi tempat pertama yang ada di kawasan wisata Pangandaran untuk memiliki SPKLU. SPKLU ini menjadi suatu langkah awal untuk mendukung tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik, khususnya di Pangandaran," ujar Kamal.Kamal mengatakan, pengendara yang melakukan pengisian daya listrik (charging) di SPKLU ini juga diberikan diskon menarik saat berkunjung ke resto The Allure Villas Managed by Sahid."Kami berikan diskon berbagai menu di resto kami bagi pengendara EV yang melakukan pengisian daya. Jadi bisa menunggu di resto Allure Villas Managed by Sahid hingga pengisian daya listrik penuh" ujar Kamal.General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat, Susiana Mutia berharap kehadiran SPKLU di kawasan ini semakin mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik. Selain itu, hadirnya SPKLU ini akan memudahkan para pemilik kendaraan listrik yang sedang berlibur di Pangandaran."Dengan adanya SPKLU di kawasan wisata Pangandaran ini, semoga akan semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan kendaraan listrik," kata Susiana.Susiana mengapresiasi sinergi dan kolaborasi bersama untuk menghadirkan SPKLU di kawasan wisata Pangandaran tersebut. Dia mengatakan, PLN terus mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik dengan terus membangun Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) maupun SPKLU di seluruh wilayah."Guna mendukung ekosistem kendaraan listrik di Jawa Barat, saat ini PLN telah menyediakan 127 EV charger di 110 lokasi SPKLU dan menyiapkan 470 SPLU," tutup Susiana.