Harga Daging Sapi Segar Makin Mahal, Bisa Tembus Rp200 Ribu/Kg?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Daging sapi naik terus

(SAW)

Batam: Harga daging sapi segar di pasar tradisional Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menembus Rp170 ribu per kilogram (kg) dari sebelumnya hanya Rp160 ribu per kg jelang bulan Ramadan."Ada kenaikan jelang puasa ini jadi Rp170 ribu per kilogram, sebelumnya Rp160 ribu ada kenaikan Rp10 ribu. Kalau daging khas seperti tenderloin itu sudah Rp180 ribu per kilogram," kata seorang pedagang daging di Pasar Mega Legenda Batam, Rizal, dikutip dari Antara, Rabu, 22 Maret 2023.Ia menyebutkan, kenaikan harga daging sapi segar sudah berlangsung sejak dua hari lalu. Lebih lanjut, katanya lagi, hingga saat ini daya beli masyarakat mengalami lonjakan dan diperkirakan akan terjadi hingga hari raya Idulfitri.Rizal mengatakan pada tahun ini pasokan sapi di Batam sudah mulai terpenuhi, karena pengendalian PMK terhadap hewan ternak sudah terkendali di daerah setempat."Tentang PMK saya rasa sudah selesai, karena sapi sudah bisa masuk. Berarti sudah ada kelonggaran seperti itu. Dibanding tahun lalu sepi, tidak ada sapi, stok kosong. Tahun lalu itu tidak pemasok sapi," kata dia.Untuk memenuhi pasokan daging sapi segar, ia mengambil dari kawasan peternakan sapi di Temiang Batam yang juga dilengkapi dengan proses pemotongan.Pedagang lainnya, Amin memperkirakan harga daging sapi segar saat hari raya Idulfitri akan mencapai Rp190 ribu per kg. Ia menambahkan saat ini harga daging sapi segar di kedainya telah mencapai Rp175 ribu per kg."Kemungkinan jelang Lebaran nanti bakal makin naik. Sekarang saja sudah Rp175 ribu per kg. Bisa jadi nanti jelang Lebaran tembus Rp190 ribu per kg," pungkas dia.