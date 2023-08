Telkom Berdayakan Perempuan di Tempat Kerja

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) berpartisipasi dalam kegiatan Srikandi BUMN Goes to Campus yang diselenggarakan Srikandi BUMN bersama UGM. Keikutsertaannya ini sebagai bagian dari komitmen menciptakan diversitas gender dan representasi yang setara di tempat kerja.Acara Srikandi BUMN Goes to Campus dibuka Rektor UGM Ova Emilia dilanjutkan paparan dari Direktur Enterprise and Business Service Telkom Indonesia, FM Venusiana R dan Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Perhutani, Dewi Fitrianingrum.Acara yang dihadiri lebih dari 500 peserta ini bertujuan memberikan inspirasi serta memberdayakan para wanita muda agar berani mengejar peran kepemimpinan di dunia korporat. Melalui acara ini, mahasiswa berkesempatan untuk berinteraksi dengan top leader BUMN yang telah mencapai prestasi signifikan dalam perjalanan kariernya.Dalam paparannya, Direktur Enterprise and Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R menyampaikan, Telkom senantiasa mendorong kesetaraan gender di BUMN, khususnya di lingkup Telkom Group.Hal ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN yang menargetkan komposisi pada tahun 2023, bahwa sebesar 25 persen perempuan akan menduduki posisi strategis setingkat direksi di perusahaan BUMN, dan 10 persen di antaranya diisi kalangan millenia."Targetnya adalah di tahun 2023 ini, memang kami berharap ada banyak kesetaraan gender dan keikutsertaan perempuan dalam memimpin negeri ini,” ujar Venusiana dikutip dari laman BUMN, Sabtu, 19 Agustus 2023.Selain itu, Telkom juga berpartisipasi dalam talkshow dengan menghadirkan Vice President Change Management & Communication GCT Telkom, Reni Yustiani selaku Ketua Srikandi BUMN Telkom Group dan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan CSR Telkom kepada UGM.Melalui keikutsertaan kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan motivasi para mahasiswa khususnya para perempuan dalam berkarya dan berkontribusi, sehingga kedepannya dapat menjadi calon talenta terbaik dalam mewujudkan Indonesia Maju.