SIG: Di Dunia Bisnis, Inovasi Layaknya Urat Nadi

Jakarta: PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menyatakan dalam dunia bisnis, inovasi layaknya urat nadi yang tidak boleh terputus dan harus terus berdenyut. Hal ini karena berkaitan erat dengan kelangsungan usaha sebuah perusahaan."Selain untuk menjaga kualitas produk dan layanan, adanya inovasi membuka peluang pengembangan usaha. Lebih dari itu, inovasi juga mendukung terwujudnya keunggulan operasional yang memperhatikan faktor Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta menyumbang efisiensi pada biaya operasional," kata Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni, dalam keterangan resmi, Kamis, 9 November 2023.Inovasi berjudul "Optimasi Pengawasan Tambang Quarry Berbasis Teknologi Digital melalui Sistem Terpadu Quarry Mining Command Center (QMCC) di Pabrik SIG Tuban" misalnya. Karya tim inovasi QMCC Eagle Eye 4.0 dari SIG Pabrik Tuban yang meraih predikat Gold dalam ajang ICQCC 2023 ini telah membantu Perusahaan dalam memastikan penerapan kaidah good mining practice dan budaya K3 dalam operasional tambang berjalan dengan baik.Selain itu juga membuat operasional tambang menjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pengawasan langsung yang membutuhkan banyak koordinasi dan waktu.QMCC juga memastikan kebutuhan data lapangan terdistribusi secara aktual dan akurat sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat sehingga target cost dan quality dapat optimal. Sejak diterapkannya QMCC pada 2022 hingga saat ini, Pabrik SIG Tuban mencatatkan zero fatality dan accident dalam operasional tambang. QMCC juga turut berkontribusi pada efisiensi biaya operasional tambang dan bahan baku senilai Rp4,2 miliar per tahun.Inovasi SIG lainnya yang memenangkan predikat Gold adalah karya tim inovasi Bridge dari PT Semen Padang berjudul "Menurunkan Durasi dan Meningkatkan Akurasi Analisa Troubleshooting Kiln Drive sehingga Menghindari Kehilangan Produksi, Kerugian Bahan Bakar dan Salah Tindakan Troubleshooting".Ide inovasi ini berawal ketika ada kerusakan Kiln Drive di Pabrik Indarung V yang mempunyai sistim minim informasi sehingga memperlambat proses perbaikannya. Untuk itu dibuatlah alat untuk mendeteksi gangguan yang diberi nama HMI Touch Screen Kiln Drive. Menggunakan teknologi terbaru berbasis aplikasi, alat ini mampu mendeteksi gangguan dalam waktu kurang dari satu menit.Sebelumnya, informasi gangguan baru diketahui dalam waktu bisa mencapai empat jam, karena hanya ada satu alarm. Tentunya, gangguan ini berdampak pada kehilangan produksi. Dengan adanya inovasi ini, setiap gangguan itu bisa terdeteksi dalam waktu kurang dari satu menit. Bahkan, inovasi ini memberikan benefit bagi perusahaan hingga Rp1,3 miliar per tahun. Benefit ini dihitung berdasarkan down time yang diakibatkan adanya gangguan dari Kiln Drive.Inovasi yang telah dijalankan SIG juga telah meraih 15 penghargaan predikat Gold atau penghargaan tertinggi di kancah International Convention on Quality Control Circles (ICQCC) 2023 yang berlangsung pada 30 Oktober-3 November 2023 di Beijing, Tiongkok. Penghargaan disumbangkan oleh tim inovasi SIG Pabrik Tuban, PT Semen Padang, PT Semen Gresik, dan PT Semen Tonasa.Ajang penghargaan inovasi tingkat internasional ICQCC 2023 ini dikuti oleh 788 tim dari 13 negara. Tim inovasi SIG yang ikut berpartisipasi dan berhasil memenangkan predikat Gold dalam ICQCC 2023, antara lain:1. QMCC Eagle Eye 4.0, Optimasi Pengawasan Tambang Quarry Berbasis Teknologi Digital melalui Sistem Terpadu Quarry Mining Command Center (QMCC) di SIG Pabrik Tuban.2. Miner Empire 2.2, Efisiensi Biaya Peledakan dan Penyelesaian Keluhan Dampak Peledakan Dengan Metode Nonblasting Ripping Dozing dan Direct Digging pada Area Dekat Pemukiman Warga Sekitar Quarry Batu Gamping.3. Safety Alert, Safety Alert Bahan Bakar Alternatif.4. No Dropp, Redesain Housing dan Bearing untuk Menghilangkan Problem Lubrikasi Pada Wobbler Feeder 232FE1 Sebesar 58 persen Selama 1 Tahun.5. Kompak, Memperpanjang Lifetime dan Mengurangi Penambahan Pelumas dengan Modifikasi Sistem Sirkulasi Oli pada #547/8CL1.6. Grosso Modo, Optimasi RKAP Volume Produksi Terak dan Semen Pabrik Tuban dengan Menggunakan Metode Mixed Integer Linear Programming (MILP) untuk Meminimalkan Biaya Produksi.7. Warsamin, Aplikasi Laporan Daily Report Stock Bahan dan Produksi.8. Bridge, Menurunkan Durasi dan Meningkatkan Akurasi Analisa Troubleshooting Kiln Drive sehingga Menghindari Kehilangan Produksi, Kerugian Bahan Bakar dan Salah tindakan Troubleshooting.9. Kim-Pro, Efisiensi Penggunaan Bahan Kimia Sebesar 94,10 persen dengan Substitusi Katalis Strontium Nitrat dengan Barium Klorida pada Pengujian Kapur Bebas di Laboratorium Quality Assurance PT Semen Padang pada 2021.10. Rembang Gemilang, Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Penguatan Keterlibatan Masyarakat Melalui Rumah BUMN Rembang.11. SIUU, Peningkatan Penggunaan Bahan Bakar Alternatif dari 1,6 Ton per Bulan Menjadi 75 Ton per Bulan pada 441ci01 Sebesar 100 persen Selama Empat Bulan12. Sumber Angin 5.0, Penurunan Durasi Downtime Akibat Kerusakan Cooling Fan Motor KILNS dari 707 Menit menjadi 120 Menit di Area Kiln Plant Rembang PT Semen Gresik Selama Lima Bulan.13. QCC Mekanik Berdasi 3, Mengurangi Durasi Perbaikan Dosimat Feeder dari 16 Menjadi 2 Jam dengan Desain Ulang Sproket Housing Bearing dan Feeder Hanger selama delapan Bulan.14. QCC Besi Millenial, Mengurangi Durasi Waktu Fabrikasi Sekrup dari 64 jam menjadi 24 jam dengan Pemasangan Oleh Safepas di Area Bengkel Mesin Selama tiga Bulan.15. QCC Doctor Cement, Meningkatkan kapasitas produksi sampai dengan 76 ton per jam Finish Mill Unit 2 dengan mengurangi kadar air campuran bahan aditif dengan cara pemanfaatan Fly Ash selama tiga bulan."Kami mengapresiasi yang tinggi kepada para inovator SIG atas prestasi yang telah mengharumkan nama Perusahaan dan bangsa Indonesia di kancah internasional. Penghargaan bidang inovasi di ajang internasional bergengsi itu sekaligus menjadi bukti konsistensi dan pengakuan atas keunggulan inovasi yang diciptakan para karyawan SIG," jelasnya.