Daftar Pemenang SMARTIES Indonesia Awards 2022

Jakarta: MMA Global Indonesia, asosiasi perdagangan pemasaran terkemuka di Indonesia yang berkomitmen untuk melangkah maju dalam industri pemasaran dan periklanan yang dinamis dan berkembang pesat, telah mengumumkan para pemenang Penghargaan SMARTIES Indonesia Awards 2022.SMARTIES Indonesia Awards 2022 digelar secara offline untuk pertama kalinya sejak awal pandemi. Para pemenang penghargaan tahunan tersebut diumumkan dalam acara gala yang digelar di Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, belum lama ini.Dalam industri yang ditandai dengan perubahan terus-menerus, MMA Global Indonesia selalu berdedikasi untuk mengikuti evolusi berkelanjutan dalam lanskap pemasaran dan periklanan yang berkelanjutan. Penghargaan SMARTIES mencerminkan dinamika industri. Sejalan dengan ini, MMA Global APAC memperkenalkan Dewan Penasihat baru dan mengambil inisiatif untuk menyempurnakan dan mengganti nama beberapa kategori.Selain penghargaan Industri yang sangat didambakan, Penghargaan SMARTIES sekarang memiliki 7 kategori dan beberapa sub-kategori dan diberi peringkat Gold, Silver, dan Bronze. Kategori utama adalah Marketing Impact, Purpose Driven Marketing, Impact Media, Experience Technology, Web 3.0, E-Commerce Marketing dan Creative. SMARTIES tahun ini juga menyaksikan peluncuran non-fungible token (NFT) pertamanya yang dibuat oleh seniman Brasil, Adhemas Batista.Penghargaan SMARTIES Indonesia Awards tahun ini menerima 400 entri yang mencakup lebih dari 20 kategori. Pengajuan tersebut melalui proses evaluasi yang ketat, sistematis dan transparan. Pre-Screener beranggotakan 55 orang menilai semua entri dan memilih 127 entri di antara semua entri tersebut. Para pemenang penghargaan kemudian dipilih oleh panel juri yang terdiri dari 24 orang pakar industri terkemuka. Pertemuan Juri selama dua hari yang dipimpin oleh Direktur PT Rekso Nasional Food/McDonald’s Indonesia Michael Hartono, dan President Director Johnson & Johnson Indonesia Sawan Malik. Seluruh proses penjurian akan diawasi oleh Lee Risk selaku Commercial Director, Media, GfK, dan Giacomo Catanoso selaku Director Media APAC, GfK.“Penghargaan SMARTIES memainkan peran penting dalam industri ini. Ini menyatukan bakat terbaik yang kami miliki di Indonesia dan memberi masing-masing kesempatan untuk mendapatkan visibilitas dan pengakuan atas beberapa karya hebat. Ini juga memajukan dialog tentang arah industri," kata Country Head dan Board of Director MMA Global Indonesia Shanti Tolani."Indonesia telah melalui transformasi yang luar biasa di ruang digital dan hal itu bisa menjadi tantangan untuk dinavigasi, tetapi saya sangat terkesan dengan kualitas entri tahun ini. Saya optimistis bahwa industri kita dapat mengatasi setiap gangguan yang mengadang. Saya berharap semua peserta dan pemenang terus sukses di tahun-tahun mendatang. Saya juga ingin berterima kasih kepada panel juri ahli kami atas dedikasi, wawasan, dan ketidakberpihakan mereka,” ucapnya menambahkan.President Director Johnson & Johnson Indonesia Sawan Malik mengatakan, “Saya ingin menyampaikan selamat kepada semua peserta terpilih dan para pemenang atas pencapaian mereka. Itu adalah kontes yang sulit yang melihat beberapa pemikir paling cemerlang di industri ini mengedepankan yang terbaik. Sangat meyakinkan untuk melihat jajaran talenta luar biasa yang menciptakan kampanye yang berkesan yang menggabungkan kreativitas dengan pemahaman mendasar tentang ekosistem digital. Ini akan terbukti bermanfaat seiring kemajuan mereka karena industri terus berkembang.”Penghargaan SMARTIES memberikan keseimbangan yang baik antara kreativitas dan teknologi. Ini memang pertanda positif dan saya menantikan apa yang akan terjadi di masa depan untuk persaudaraan periklanan dan pemasaran."Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pemenang dan entri terpilih untuk karya teladan mereka. Kualitas entri yang tinggi merupakan bukti ketahanan dan kecerdikan para profesional dalam ekosistem ini mengingat sifat lanskap yang berkembang pesat. Industri secara keseluruhan telah menganut pendekatan yang mengutamakan digital dan karya yang disajikan dalam Penghargaan SMARTIES memberikan keseimbangan yang baik antara kreativitas dan teknologi. Ini memang pertanda positif dan saya menantikan apa yang akan terjadi di masa depan untuk persaudaraan periklanan dan pemasaran," ujar Direktur PT Rekso Nasional Food/McDonald’s Indonesia Michael Hartono.Lee Risk selaku Commercial Director, Media, GfK menambahkan, “Selamat kepada semua pemenang dan entri terpilih. Mereka harus bangga dengan prestasi mereka. Penghargaan SMARTIES menampilkan karya terbaik di industri ini dan entri yang saya temui tahun ini orisinal, inovatif, dan yang terpenting, berdampak. Dengan mengakui dan merayakan yang terbaik di industri, Penghargaan SMARTIES menetapkan tolok ukur keunggulan dan juga menginspirasi orang lain untuk mengejarnya.”Berikut ini daftar para pemenang SMARTIES Indonesia Awards 2022:L'Oréal Professional: Saving salon community while driving growth in salon business Recharged Hair, Recharged Me!McDonald'sUnilever IndonesiaWavemakerM&C Saatchi IndonesiaTikTokMCDONALD’S PT Rekso National Food | Leo Burnett Indonesia & Digitas, OMD (McDonald's Pahlawan - Toys that build a nation)TRUECALLER | M&C Saatchi Indonesia (Truecaller in Sheep's Clothing)WOODS' LOZENGES PT Saka Farma Laboratories | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (Harnessing the Best of Online and Offline Worlds to Share the Goodness of Vitamin C Lozenges)TRUECALLER | M&C Saatchi Indonesia (Truecaller in Sheep's Clothing)TikTok | M&C Saatchi Indonesia (SerunyaDiTikTok)SUNLIGHT Unilever Indonesia | Mindshare (Festival Foodpreneur Bersinar: There is always a way for Indonesian women to shine!)PANTENE PT Procter & Gamble Home Products Indonesia | MediaCom & Dentsu Creative Indonesia (Recharged Hair, Recharged Me!)LINKAJA | TikTok Indonesia & Dentsu (LinkAja searches for The Greatest Gamers on TikTok)UBUD WRITERS & READERS FESTIVAL | M&C Saatchi Indonesia (The Thread Story)PANTENE INDONESIA PT Procter & Gamble Home Products Indonesia | Dentsu Creative Indonesia & MediaCom Indonesia (Recharged Hair, Recharged Me!)WARDAH PT Paragon Technology and Innovation | Omnicom Media Group PHD Indonesia (Wardah - Advanced Beauty Tech)BLU PT Bank Digital BCA | PT. Rayu Hati Anak Bangsa & ADA Asia (#bluBisaGitu Pre-Roll)POCARI SWEAT PT Amerta Indah Otsuka | mSix Indonesia (Born to Sweat, Let's Run Again!)MCDONALD'S PT Rekso National Food | OMD Indonesia YMT (Yield Marketing Technology) (Harnessing Power of First & Third-Party Data to Drive Sales)BLIBLI | Wavemaker Indonesia & YMT (Yield Marketing Technology) (Strengthening Brand's Unique Value Using Karaoke Ad Units)POND'S MEN Unilever Indonesia | Mindshare Digital Turbine (Mobile Gamification Delivers Blockbuster Engagement for Pond's Men X Spider-Man CampaignGOOGLE SEARCH Google | Toaster (Reviews of Hope)TikTok | M&C Saatchi Indonesia (SerunyaDiTikTok)BLU PT Bank Digital BCA | PT Rayu Hati Anak Bangsa (#bluBisaGitu Pre-Roll)L'ORÉAL PROFESSIONAL PRODUCTS DIVISION L'Oréal Indonesia | WAVEMAKER (L'Oréal Professional: Saving salon community while driving growth in salon business)COCA-COLA The Coca-Cola Company | WPP - MediaCom & Publicis Media – Starcom Grivy (Recruiting the Next Generation of Coke Drinkers at Scale Enabled by Grivy)GRAB | M&C Saatchi Performance (Bersatu: Sacrifice a Promo and Turn it Into a Donation)