GoTo Financial Tingkatkan Peluang Bisnis UMKM Ritel Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: GoTo Financial , entitas teknologi penyedia layanan keuangan, meluncurkan Komunitas Retail GoTo Financial (Kontag) sebagai upaya pengembangan kompetensi UMKM nonkuliner. Inisiatif ini ditujukan kepada mitra usaha kecil menengah dari berbagai industri mulai dari industri fesyen, handicraft, penyedia jasa kecantikan, hingga pedagang eceran.CEO Grup GoTo dan CEO GoTo Financial Andre Soelistyo mengatakan Kontag mendorong pengusaha UMKM ritel untuk mengembangkan dan memperbesar skala usahanya. Mitra usaha bisa mendapatkan akses, tidak hanya ke solusi teknologi tetapi juga menjadi bagian dari komunitas mitra usaha yang memiliki akses kepada berbagai pelatihan untuk meningkatkan peluang bisnis mereka."Tidak berhenti di pengusaha kuliner dan penjual marketplace, kami juga mendukung pelaku berbagai bidang usaha lainnya, dari penyedia jasa kecantikan, bengkel, pedagang eceran, hingga industri fesyen serta handicraft agar kita semua bisa bangkit bersama, terutama di masa pandemi ini," ujar Andre dalam siaran persnya, Kamis, 26 Agustus 2021.Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan menyampaikan apresiasi dan dukungannya kepada GoTo Financial dalam memberdayakan UMKM dan menyukseskan program pemerintah.Pemberdayaan UMKM menjadi hal yang penting dilakukan mengingat pandemi covid-19 membuat usaha mereka terpukul telak. Dari data pemerintah, ada beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM, mulai dari penurunan daya beli masyarakat, hambatan distribusi, hingga hambatan pada produksi akibat adanya pembatasan mobilitas yang diberlakukan pemerintah."Untuk mendorong kemajuan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, kolaborasi dan sinergi antarpihak sangat mutlak diperlukan terutama dalam mewujudkan pemulihan ekonomi Indonesia," paparnya.Sebelum pandemi, Gojek dan Kemendag telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk digitalisasi UMKM di pasar tradisional. Oleh karena itu, Oke berharap upaya digitalisasi UMKM akan terus menjadi komitmen Gojek dan GoTo Financial ke depannya."Kehadiran GoTo Financial memberi peluang bagi pelaku bisnis ritel terutama UMKM untuk berkembang melalui solusi digital yang ditawarkan. Solusi ini diharapkan bisa menjadi satu sistem yang bisa menyelesaikan setidaknya beberapa permasalahan yang tadi disebutkan," pungkas Oke.(DEV)