Populer Ekonomi: Lambatnya Ekspor Singapura Jadi Perhatian Pembaca

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Lambatnya ekspor negara Singapura pada April 2021 menjadi perhatian pembaca kanal ekonomi Medcom.id. Ekspor domestik non-minyak Singapura (NODX) naik enam persen di April atau turun dibandingkan dengan pertumbuhan 11,9 persen di Maret.Berita menarik lainnya adalah emas masih dinilai sebagai salah satu instrumen investasi yang paling menarik. Hal ini tercermin pada harga emas yang kini kembali membaik dan menyentuh level USD1.850 per troy ounce.Kemudian ada Kementerian Pertanian (Kementan) yang menjamin ketersediaan gula nasional aman selama tiga bulan ke depan, termasuk kestabilan harga di pasaran. Berita selengkapnya di bawah ini.Ekspor domestik non-minyak Singapura (NODX) naik enam persen di April atau turun dibandingkan dengan pertumbuhan 11,9 persen di Maret. Sejauh ini, Pemerintah Singapura terus memacu laju pertumbuhan ekonomi usai terhantam keras oleh pandemi covid-19."Pertumbuhan dipimpin oleh non-elektronik, yang naik 10,9 persen pada bulan lalu. Peningkatan ini didorong oleh ekspor mesin khusus, yang tumbuh 54,3 persen, sejalan dengan permintaan semikonduktor yang kuat," ungkap data yang dirilis oleh Enterprise Singapore (ESG), dilansir dari Channel News Asia, Sabtu, 22 Mei 2021.Baca berita selengkapnya di sini Emas masih dinilai sebagai salah satu instrumen investasi yang paling menarik. Hal ini tercermin pada harga emas yang kini kembali membaik dan menyentuh level USD1.850 per troy ounce.Harga tersebut merupakan level tertinggi sejak 1 Februari 2021. Namun kenaikan harga emas tidak dapat dipastikan lantaran banyak faktor yang memengaruhinya.Baca berita selengkapnya di sini Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin ketersediaan gula nasional aman selama tiga bulan ke depan, termasuk kestabilan harga di pasaran. Per April 2021, stok gula mencapai 717.447 ton dengan kebutuhan ata-rata per bulan 229.478 ton."Kebutuhan gula saat ini rata-rata per bulan 229.478 ton, sehingga persediaan gula sebesar 717.447 ton cukup untuk tiga bulan ke depan," kata Sekretaris Ditjen Perkebunan Kementan Antarjo Dikin dalam keterangan tertulis, Sabtu, 22 Mei 2021.Baca berita selengkapnya di sini Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo menolak wacana tax amnesty jilid II sebagaimana beredar. Pengampunan pajak itu dinilai sangat tidak baik bagi masa depan sistem perpajakan di Tanah Air."Tidak saja mengingkari komitmen 2016, bahwa tax amnesty hanya diberikan satu kali dalam satu generasi, pelaksanaan tax amnesty jilid 2 akan meruntuhkan kewibawaan otoritas yang pada gilirannya berdampak negatif pada trust masyarakat wajib pajak," kata Andreas Sabtu, 22 Mei 2021.Baca berita selengkapnya di sini Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyebut pandemi covid-19 tidak hanya bisa ditangani dengan solusi kesehatan. Namun, perlu ketahanan pangan yang baik dalam mencapai pemulihan ekonomi."Menghadapi covid, selain solusi kesehatan, medical solution, adalah food security," kata Syahrul dalam acara Gerakan Konsumsi Pangan Lokal, Sabtu, 22 Mei 2021.Baca berita selengkapnya di sini (SAW)