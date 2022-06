Mentan: Pasar Murah, Upaya Pemerintah Penuhi Kebutuhan Dasar Pangan Masyarakat

(HUS)

Jakarta: Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar yang berkualitas bagi masyarakat, seperti menggelar pasar murah.Ia memastikan kegiatan pasar murah di Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dilakukan secara rutin setiap ada kenaikan harga bahan pokok. Terlebih menjelang perayaan hari besar seperti Iduladha mendatang."Ini untuk mem-back up dalam mempersiapkan kebutuhan pangan dasar yang ada dan kita berusaha mengendalikan secara maksimal. Kita tahu, harga cabai, bawang melonjak," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu, 19 Juni 2022.Syahrul berujar pasokan cabai dan bawang memang mengalami gangguan terhadap serangan hama. Akan tetapi, menurutnya, ketersediaan kedua komoditas ini masih aman. "Petani-petani yang berada di Wonosobo dan Temanggung mengatakan bawang dan cabai produktivitasnya terganggu oleh iklim, tetapi ketersediaan yang kita miliki cukup," tegasnya.Di sisi lain, ia juga menegaskan ketersediaan daging sapi dalam menghadapi hari raya Iduladha pada Juli nanti juga dalam keadaan cukup. Ia mengklaim tidak ada pasokan yang tersendat atau gangguan lain akibat wabah PMK . Menurutnya, PMK tetap ada, namun pengawasan yang dilakukan akan begitu ketat."Sapi-sapi dari daerah yang tidak kena PMK juga masih sangat besar, kita cukupkan suplainya. Daerah dari kantong suplai sapi itu sudah dilakukan pemeriksaan bahkan ada yang dikarantina," ucapnya.Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan juga memastikan akan koordinasi dengan Menteri Pertanian guna menjamin keterjangkauan harga bahan pokok. Ini disampaikan saat mengunjungi Pasar Koja Baru, Jakarta Utara."Saya kontak Menteri Pertanian dan akan koordinasi agar diketahui penyebab kenaikan harga dan mencari jalan keluarnya bersama-sama," ungkapnya dalam rilis resmi.Ia menegaskan dengan sisa waktu dua tahun bekerja sebagai Mendag, akan fokus mengurusi ketersediaan pangan dengan harga terjangkau.Pemerintah juga akan memastikan kebijakan pangan akan berjalan sesuai skema yang ada. Misalnya dalam kasus minyak goreng, penerapan Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO), dan minyak goreng curah rakyat akan tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau."Saya meminta untuk membuat crisis center (pusat krisis) dan satuan tugas minyak goreng. Saat ini juga sudah ada hotline (saluran telepon) untuk pengaduan," tutupnya.Dari pantauan Mendag di Pasar Koja Baru, harga minyak goreng curah dipatok Rp13.500 per liter. Sementara minyak goreng kemasan premium dijual dengan harga Rp25 ribu per liter. Untuk komoditas lain, yaitu gula dijual Rp14 ribu per kg, tepung terigu kemasan dipatok Rp12 ribu per kg, telur ayam ras seharga Rp30 ribu per kg, lalu daging ayam ras dijual Rp37.500 per kg. Daging sapi masih dijual mahal dengan Rp150 ribu per kg, untuk cabai merah keriting seharga Rp90 ribu per kg, cabai rawit merah masih dijual tinggi dengan Rp120 ribu per kg. Untuk bawang merah dipatok Rp60 ribu per kg, serta bawang putih Rp35 ribu per kg.