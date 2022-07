Mendag: Harga Minyak Goreng Curah Turun 11%!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyatakan, per 1 Juli 2022 harga rata-rata minyak goreng curah sudah turun 11 persen menjadi Rp13.900 per liter, jika dibandingkan dengan tahun lalu.Data tersebut disampaikannya berdasarkan pantauan harian Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag) di 216 pasar seluruh Indonesia. Data tersebut menyatakan, harga minyak goreng curah secara rata-rata untuk Jawa-Bali sudah di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET)."Ini tersedia di 15.375 pengecer mitra pemerintah yang tersebar di 241 kabupaten/kota di 25 provinsi," kata Zulhas, sapaannya, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 5 Juli 2022.Zulhas juga mengatakan, kini ketersediaan minyak goreng di pasaran aman dengan harga sesuai dengan yang ditentukan pemerintah. Tadi pagi ia kembali melakukan kunjungan ke Pasar Ciracas, Jakarta Timur, dalam rangka memantau ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng."Saya hari ini ke pasar lagi, memastikan ketersedian minyak goreng rakyat di pasaran aman dengan harga sudah sesuai HET Pemerintah, maksimal Rp14 ribu ribu liter. Setelah berdialog dengan pedagang serta masyarakat, saya senang karena sesuai ikhtiar kita, belum satu bulan Jawa dan Bali sudah aman," jelasnya.Setelah meninjau langsung ke pasar dan berdiskusi dengan para pedagang, Zulhas melihat minyak goreng curah yang dikemas oleh pedagang agar praktis."Tadi banyak juga minyak goreng curah yang sudah dikemas pakai botol namun harga tetap Rp14 ribu per liter," ucapnya.Menurutnya, kedepan hal ini tidak perlu lagi karena pemerintah akan menyiapkan minyak goreng kemasan sederhana yang HET-nya juga Rp14 ribu per liter."Minyakita akan segera beredar, besok sudah launching, insyaallah. Kemasan sederhana, harga tetap Rp14 ribu per liter," imbuhnya.Tak hanya minyak goreng, Mendag Zulhas juga meninjau harga barang kebutuhan pokok lainnya. Secara umum harga barang kebutuhan pokok terpantau stabil dan pasokan tersedia.Berdasarkan pantauan harga beras medium tercatat Rp10 ribu per kg, beras premium Rp12 ribu hingga Rp13 ribu per kg, gula Rp14 ribu per kg, tepung terigu curah Rp10.500 per kg, tepung terigu kemasan Rp13.500 per kg, minyak goreng curah Rp14 ribu per kg, daging sapi Rp140 ribu per kg.Telur ayam ras Rp27 ribu per kg, daging ayam Rp40 ribu per kg, cabai merah keriting Rp115 ribu per kg, cabai merah besar Rp70 ribu per kg, cabai rawit merah Rp130 ribu per kg, bawang merah Rp80 ribu per kg, bawang putih honan Rp30 ribu per kg, serta bawang putih kating Rp40 ribu per kg.