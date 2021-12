Strategi Pupuk Kaltim Optimalkan Kinerja Keuangan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEV)

Jakarta: PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) terus berinovasi untuk mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan di tengah kondisi dan tantangan industri masa kini. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Pupuk Kaltim, utamanya menjalankan proses bisnis dengan mencapai kinerja keuangan yang optimal.Direktur Keuangan dan Umum Pupuk Kaltim Qomaruzzaman mengatakan, perseroan terus beradaptasi dalam pengelolaan keuangan, pendanaan, hingga keputusan investasi agar kinerja perusahaan terus tercapai, baik dalam hal pembiayaan program kerja sesuai Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahun, maupun program investasi sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)."Pupuk Kaltim secara terus menerus juga melakukan perbaikan berkelanjutan, melalui berbagai inovasi dalam meningkatkan performa perusahaan secara keseluruhan," ujar Qomaruzzaman dikutip dari siaran persnya, Rabu, 15 Desember 2021.Memasuki era Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity (VUCA), Pupuk Kaltim juga telah menerapkan berbagai langkah strategis dalam mencapai kinerja optimal di bidang keuangan, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan kinerja perusahaan.Adapun strategi tata kelola keuangan turut didukung oleh pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai bidang, sebagai pondasi utama Pupuk Kaltim dalam mencapai kinerja optimal. Strategi tersebut berfokus pada Agile and Adaptive Organization, Millennial Empowerment, Innovation and Breakthrough Project, Learning Beyond Boundaries, serta HR Digitalization."Seluruh upaya tersebut menunjukkan hasil optimal melalui pertumbuhan kinerja perusahaan, dengan tingkat kesehatan dari aspek keuangan pada kategori Sehat AA," paparnya.Dirinya menekankan, akuntabilitas perusahaan untuk seluruh fungsi keuangan dalam mencari berbagai peluang, menjadi salah satu fokus perusahaan dalam menjaga keberlangsungan bisnis secara berkesinambungan.Pengaruh digitalisasi dan pandemi covid-19 juga menuntut perusahaan untuk mampu meningkatkan performa di berbagai bidang, termasuk menangkap peluang baru dengan ragam inovasi model bisnis."Untuk itu, pengembangan strategi dan kinerja keuangan menjadi poin penting dalam aktivitas bisnis Pupuk Kaltim, agar ke depan mampu menangkap peluang baru yang berdampak positif terhadap revenue perusahaan," tambah Qomaruzzaman.Terkait langkah dan upaya tersebut, Qomaruzzaman berhasil meraih penghargaan The Best CFO Award 2021 dari Majalah SWA, karena dinilai berhasil menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dalam mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan."Penghargaan ini menjadi motivasi baginya untuk terus berkarya dalam mendukung peningkatan kinerja Pupuk Kaltim secara keseluruhan, utamanya menjalankan proses bisnis dengan mencapai kinerja keuangan yang optimal," pungkas Qomaruzzaman.