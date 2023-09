Duh, Emisi Batu Bara per Kapita Meningkat

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indonesia tercatat menjadi negara yang mengalami peningkatan emisi tenaga batu bara per kapita terbesar dibandingkan seluruh negara G20 dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir (2015-2022).Hal ini terungkap dari laporan analisis terbaru yang dikeluarkan EMBER yang menyatakan, lembaga think-tank asal Jerman, dalam laporannya “G20 Per Capita Coal Power Emissions 2023”, yang diluncurkan Selasa, 5 September.Dalam laporan itu, data emisi per kapita tenaga batu bara selama tujuh tahun terakhir terpantau meningkat di enam negara G20, yaitu Indonesia, Türkiye, Tiongkok, India, Rusia, dan Jepang.Indonesia menjadi negara dengan persentase kenaikan tertinggi di antara negara-negara lainnya, dengan kenaikan emisi karbon per kapita sebesar 56 persen dari 2015 hingga 2022. Kemudian disusul oleh Türkiye yang mengalami peningkatan emisi per kapita sebesar 41 persen.Kondisi ini membuat negara-negara G20 yang merepresentasikan total perekonomian terbesar di dunia berada pada titik kritis terutama dalam menunjukkan kepemimpinannya mendorong aksi global untuk mengakhiri bahan bakar fosil dan mengantarkan dunia ke era energi bersih.Terlebih bagi Indonesia, yang sebelumnya telah memegang kepemimpinan Presidensi G20 dan mengeluarkan sejumlah komitmen bersama mitigasi krisis iklim.“Negara-negara G20 menyumbang 80 persen emisi sektor ketenagalistrikan dunia, dengan CO2 per kapita dari pembangkit listrik tenaga batu bara sebesar 1,6 ton pada tahun lalu, naik dari 1,5 ton pada 2015 dan secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 1,1 ton.” kutip EMBER, lembaga nirlaba independen di bidang energi keterangan resmi, Rabu, 6 September 2023.