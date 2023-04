Sebelum Mudik, Cek Dulu Daftar Harga BBM Hari Ini

Pertamina

(ANN)

Jakarta: Satu hal yang disiapkan agar mudik menggunakan jalur darat aman dan nyaman adalah ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) . Sebelum berangkat mudik, tangki bensin harus dipastikan selalu penuh agar tidak ada kendala selama perjalanan, seperti macet yang panjang atau pengalihan jalan.Nah, bagi sobat Medcom yang akan melakukan mudik nggak ada salahnya untuk mengecek harga bensin yang tersedia di SPBU. Sesuaikan bensin yang digunakan dengan mesin mobil atau motor kamu.Paling tidak, tangki bensin kamu harus terisi dan menyentuh batas 50 persen. Dengan begitu kamu tidak perlu was-was melakukan perjalanan mudik.Merangkum berbagai sumber, Rabu, 19 April 2023, berikut daftar harga BBM per hari ini:Pertamina Dex: Rp15.400-Rp16.000 per liter.Pertamina Turbo: Rp15.000-Rp15.600 per liter.Pertamax: Rp13.300-Rp13.800 per liter.Dexlite: Rp14.250-Rp14.850 per liter.Pertalite: Rp10.000 per liter.Revvo 95: Rp 14.595 per liter.Revvo 92: Rp 13.800 per liter.Revvo 90: Rp 11.600 per liter.Shell Super untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur: Rp13.990 per liter.Shell Super untuk wilayah Sumatera Utara: Rp14.250 per liter.Shell V-Power untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur: Rp14.790 per liter.Shell V-Power untuk wilayah Sumatera Utara: Rp15.110 per liter.Shell V-Power Diesel untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat: Rp15.440 per liter.Shell Diesel untuk wilayah Jawa Timur dan Sumatra Utara: Rp14.270 per liter.Shell V-Power Nitro+ untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat: Rp15.100 per liter.BP Ultimate: Rp14.790 per liter (wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur).BP 92: Rp13.950 per liter (wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur).BP 90: Rp13.850 per liter (wilayah Jabodetabek).