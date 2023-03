Banyak Kaum FOMO, Jadi Incaran Buat E-Commerce

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Banyaknya masyarakat yang tak ingin ketinggalan tren terkini atau Fear of Missing Out (FOMO) menjadi peluang tersendiri bagi e-commerce . Hal ini pula yang tak ingin dilewatkan oleh PT Global Digital Niaga Tbk ( Blibli ).Executive VP Trade Partnership Gadget & Electronics Blibli Wisnu Iskandar mengatakan, Blibli memberikan kemudahan bagi tim FOMO untuk tetap up to date dengan gadget terkini. Apalagi setelah peluncuran Galaxy S23 Series 5G."Menyasar segmen ini, Blibli memberikan kemudahan bagi tim FOMO untuk tetap up to date dan jadi yang pertama memiliki gadget dan elektronik keluaran terbaru," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 1 Maret 2023.Bagi konsumen dan tim FOMO yang tidak sempat melakukan pre-order, Blibli telah menyediakannya di seluruh jaringan omnichannel Blibli, baik website dan aplikasi, maupun gerai toko fisik Blibli Store dan Toko Tukar Tambah."Blibli sebagai Samsung Official Retail Seller turut menggelar promo jaminan 100 persen produk orisinil, pengiriman cepat 2 Jam Sampai, serta menyediakan layanan Tukar Tambah untuk harga terbaik dengan proses yang praktis," ungkapnya.Ia menjelaskan, Samsung Galaxy S23 Series 5G mengusung kamera dengan peningkatan teknologi Nightography untuk foto dan video. Smartphone ini juga dibekali prosesor canggih untuk produktivitas hingga gaming yang lebih lancar.Selain itu, penggunaan bahan ramah lingkungan menjadikan smartphone ini produk Samsung yang paling ramah lingkungan. Kaca daur ulang serta film PET akan menonjolkan eksterior ponsel, sementara kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang.Demi memberikan keuntungan lebih bagi pelanggan, Blibli juga telah menyiapkan berbagai benefit mulai dari cashback, paket perlindungan, serta bonus casing, hingga merchandise eksklusif bagi pelanggan yang melakukan pembelian Galaxy S23 Series 5G."Blibli sebagai omnichannel commerce dan lifestyle platform terintegrasi menghadirkan pengalaman retail yang lebih baik dan bisnis berkelanjutan. Ke depan, Blibli akan terus mengembangkan berbagai fitur lainnya untuk kemudahan pelanggan," ujar Wisnu.