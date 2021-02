Jepang Hibahkan 3 Miliar Yen, Bantu Pembangunan Sentra Perikanan di 6 Pulau Terluar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) melanjutkan pemberian dukungan pendanaan hibah untuk pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu ( SKPT ) di Indonesia.Hibah tersebut dituangkan dalam dokumen Perjanjian Hibah, Grant Agreement for The Programme for The Development of Fisheries Sector in Outer Islands Phase 2. Penandatanganan perjanjian hibah diwakili oleh Chief Representative JICA Indonesia Office Shigenori Ogawa dan Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar di Gedung Mina Bahari, Jakarta.Dukungan tersebut dalam rangka menyukseskan program for Development of the Integrated Marine and Fisheries Center and Market in Outer Islands. Program tersebut merupakan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) untuk bisa didirikan pelabuhan perikanan dan pasar ikan pada enam pulau terluar, yaitu Natuna, Morotai, Sabang, Saumlaki, Moa, dan Biak."Terima kasih saya sampaikan kepada Pemerintah Jepang atas kerja sama melalui bantuan hibah langsung bagi pembangunan di enam lokasi SKPT. SKPT merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir, utamanya di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan, yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal berbasis perikanan," kata Antam, dilansir dari laman resmi KKP, Rabu, 3 Februari 2021.Hibah langsung ini merupakan yang pertama kali yakni Pemerintah Jepang secara langsung mentransfer dana hibah kepada KKP senilai 5,5 miliar yen atau setara dengan Rp704,6 miliar. Transfer dibagi dua tahap, pertama telah diberikan senilai 2,5 miliar yen yang perjanjiannya telah ditandatangani pada Juli 2018, dan kedua senilai 3 miliar yen akan diberikan setelah perjanjian hibah kedua ini dilakukan. Hibah tersebut efektif sampai dengan pembangunan fisik selesai."Pada hibah tahap pertama, saya lihat banyak capaian yang telah dilaksanakan seperti pengadaan konsultan manajemen, konsultan perencanaan, konsultan pengawasan, konsultan lingkungan, pengadaan kontraktor, dan juga pelaksanaan konstruksi pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di Biak," tambah Antam.Setelah dilaksanakan penandatanganan Grant Agreement tahap kedua ini, KKP akan menindaklanjutinya dengan melakukan proses registrasi hibah dan izin pembukaan rekening hibah tahap kedua ke Kementerian Keuangan. Antam berharap, proses pembangunan di enam lokasi SKPT dapat segera direalisasikan secara akuntabel dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan negara."Saya optimistis, dengan kerja keras seluruh penanggung jawab SKPT dan berkat dukungan lintas sektor terkait dan Pemerintah Daerah setempat, pembangunan SKPT dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan yang telah ditetapkan," tandas dia.Sementara Ogawa mengatakan program hibah ini bertujuan mendorong pertumbuhan industri perikanan lokal. Nantinya, nelayan skala kecil dapat menggunakan pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas cold storage dan fasilitas produksi es."Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada stimulasi industri perikanan lokal dan peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir melalui nilai tambah yang lebih tinggi pada produk perikanan dan distribusi produk yang lebih baik di luar pulau," ucap Ogawa.Kerja sama antara JICA dan Pemerintah Indonesia di bidang kelautan sudah lama terjalin lebih dari 40 tahun. Salah satu yang menonjol adalah kerja sama terkait pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru, Penjaringan, Jakarta.(DEV)