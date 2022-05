3 Wilayah Ini Jadi Konsumsi BBM Tertinggi Selama Arus Balik

Kemudian, wilayah dengan konsumsi tertinggi selanjutnya adalah Kabupaten Kebumen sebanyak 678 KL per hari atau naik 119 persen dibandingkan dengan kondisi normal yakni 309 KL per hari, dan Kabupaten Tegal mencapai 743 KL per hari atau naik 102 persen dibandingkan dengan kondisi normal di angka 366 KL per hari.

"Hal ini juga terbukti dari konsumsi avtur pada puncak arus balik lalu pada Jumat, Sabtu, dan Minggu yang meningkat hingga 24 persen secara nasional," ucapnya.

Tradisi mudik dan balik kampung tetap terlayani dengan baik

Meski konsumsi meningkat, Alfian memastikan tradisi mudik dan balik kampung tetap terlayani dengan baik. Pertamina bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Kemenhub, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kepolisian, TNI, Jasa Marga, Telkom, Perbankan, dan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran operasional selama Ramadan dan Idulfitri 2022.



"Terima kasih sudah mendukung kelancaran penyaluran BBM dan avtur. Bersama-sama kita berhasil mengamankan kebutuhan energi masyarakat dan pemudik sepanjang arus mudik, arus balik, dan saat Hari Raya Idulfitri 2022,” pungkas Alfian.

