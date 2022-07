LPEI Ajak Generasi Muda Indonesia Jadi Eksportir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan mendorong para pelaku usaha untuk menjadi eksportir . Selain program pelatihan dan pendampingan, LPEI juga memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya ke pasar global."Di sini ada LPEI, lembaga yang memiliki mandat mendorong ekspor nasional melalui pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi. Bagi adik-adik mahasiswa yang ingin jadi pengusaha berorientasi ekspor dapat menghubungi LPEI," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi , dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 6 Juli 2022.Heru menambahkan generasi muda Indonesia hari ini akan menjadi generasi muda yang siap dan mumpuni membawa Indonesia menuju Indonesia emas 2045. Untuk mendukung itu, Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan berbagai pihak menyelenggarakan rangkaian kegiatan Road to Ministry of Finance (MOFEST) 2022.Kegiatan Mofest 2022 yang mengusung tema 'Master Your Future atau Taklukkan Masa Depanmu' dimeriahkan dengan Mofest talkshow yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang profesi dan pendidikan, mulai dari beautypreneur, co-founder, awardee LPDP, hingga Kepala Departemen LPEI untuk membagikan wawasan dan pengalaman inspiratif.Dalam sesi talkshow 'Equipping The Next Youngpreneur', Kepala Departemen Jasa Konsultasi LPEI Nilla Meiditha menyampaikan, LPEI siap memberikan fasilitas bagi generasi muda Indonesia yang ingin menjadi pengusaha muda berorientasi ekspor untuk mendukung Indonesia Emas 2045."Apabila adik-adik mahasiswa yang ingin menjadi pelaku usaha ekspor atau mungkin sudah punya bisnis tapi tidak tahu bagaimana caranya untuk ekspor, adik-adik dapat menghubungi LPEI untuk mendapatkan pendampingan, pelatihan hingga fasilitas business matching dan akses ke marketplace global," jelas dia.Selain itu, LPEI juga ikut memberikan layanan informasi mengenai LPEI, produk dan kegiatan Jasa Konsultasi bagi para peserta yang hadir di acara tersebut. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid ini diikuti lebih dari 400 peserta mengikuti acara ini baik secara fisik maupun daring.Pada kesempatan yang terpisah, Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan LPEI Chesna F. Anwar menyampaikan, LPEI menerapkan beberapa strategi untuk membantu para pelaku UKM agar naik kelas. Berbagai program tersebut tentunya sejalan dengan tugas utama LPEI yaitu mendorong ekspor nasional."Kami memiliki program Coaching Program for New Exporter (CPNE) berupa pelatihan dan pendampingan ekspor kepada calon eksportir dan juga pendampingan berupa business matching melalui program Marketing Hand Holding," pungkasnya.