Beri Kepastian Pasokan Jelang Lebaran, Pedagang Apresiasi Langkah Kemendag

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(HUS)

: Para pedagang di Pasar Lama, Kota Serang, Banten, mengapresiasi langkah dan upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang memberikan kepastian terhadap pasokan selama Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri Selain Kemendag, pedagang juga memberi apresiasi kepada Pemerintah Daerah Banten dan Pemerintah Kota Serang. Menurut pedagang, pasokan yang aman menjamin kepastian usaha sehingga mereka bisa berdagang dengan lebih tenang."Alhamdulillah sekarang pasokan ada terus untuk bahan pokok seperti minyak, telur, gula, dan lain-lain. Jadi kita jualannya enak, belanja harganya sudah lebih pasti," ucap salah seorang pedagang, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 16 April 2022.Kepastian terhadap pasokan bahan pokok yang aman dengan harga yang relatif stabil diucapkan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga saat mengunjungi Pasar Lama."Dalam tinjauan langsung kami ke beberapa pedagang , terlihat ketersediaan bapok aman dengan harga relatif terjaga. Melalui kegiatan ini, kami sekaligus ingin memastikan ketersediaan bapok aman menjelang Lebaran. Sehingga, masyarakat dapat merayakannya tanpa rasa khawatir," tuturnya.Berdasarkan hasil pantauan di Pasar Lama, Serang, Banten, harga beras premium tercatat Rp12 ribu per kilogram, beras medium Rp10 ribu per kilogram, gula pasir Rp15 ribu per kilogram, minyak goreng kemasan premium (Sunco) Rp26 ribu per liter, daging sapi Rp140 ribu per kilogram, daging ayam Rp38 ribu per kilogram.Telur ayam ras Rp22 ribu per kilogram, bawang merah Rp35 ribu sampai Rp38 ribu per kilogram, bawang putih honan Rp32 ribu per kilogram, cabai merah keriting Rp30 ribu sampai Rp40 ribu per kilogram, dan cabai merah besar Rp30 ribu sampai Rp40 ribu per kilogram.Di sisi lain, Jerry juga mengapresiasi kerja sama dan sinergi lintas kementerian dengan pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah bekerja keras agar masyarakat bisa menjalani ibadah puasa dan merayakan Lebaran dengan tenang.Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta kementerian teknis lain seperti Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), serta lembaga-lembaga lain atas upaya dalam menjamin pasokan dan keterjangkauan bahan pokok.Secara khusus, Jerry juga memberikan apresiasi kepada Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. Dia bilang, ketersediaan bahan pokok di Provinsi Banten relatif terjaga karena peran besar dari Pemerintah Provinsi Banten."Kita apresiasi karena beliau berhasil menjalin sinergi dengan pemerintah pusat maupun stakeholder terkait, seperti pengusaha dan kelompok masyarakat sehingga bahan-bahan pokok di Banten relatif aman," pungkas Jerry.