Harga BBM BP Turun

Dengan begitu, ini rincian harga BBM BP per 13 Juli 2023

(ANN)

Jakarta: BP kembali melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) miliknya per 13 Juli 2023.Sebelumnya pada awal Juli, BP juga telah menurunkan harga BBM-nya serempak dengan badan usaha-badan usaha lainnya seperti Pertamina, Shell, dan Vivo.Mengacu laman bp.com yang dikutip Kamis, 13 Juli 2023, perubahan harga terjadi pada jenis BBM BP 92 dan BP 90.Untuk BBM jenis BP 92 mengalami penurunan harga Rp100 dari Rp12.920 per liter menjadi Rp12.820 per liter. Sementara untuk BBM jenis BP 90 terpantau juga mengalami penurunan harga Rp100 per liter, dari Rp12.840 menjadi Rp12.740 per liter."Harga bahan bakar bp dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," tulis manajemen di laman BP.BP Ultimate: Rp13.780 per liter.BP 92: Rp12.820 per liter.BP 90: Rp12.740 per liter.BP Diesel: Rp13.160 per liter.BP Ultimate: Rp13.780 per liter.BP 92: Rp12.920 per liter.BP Diesel: Rp13.160 per liter.