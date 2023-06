Hari Ini Harga Pangan Turun, Telur Jadi Rp30 Ribuan/Kg

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kenaikan harga telur masih ditolerir

(HUS)

Jakarta: Sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional secara nasional sebagian besar mengalami penurunan. Termasuk harga telur ayam yang sempat mengalami kenaikan menjelang Iduladha.Dikutip dari laporan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada laman Harga Pangan, yang diperbarui pada Kamis, 22 Juni 2023, telur ayam ras segar dibanderol Rp30.300 per kg, turun 3,79 persen atau Rp1.200.Cabai rawit merah menjadi pangan yang paling tinggi penurunannya secara persentase. Komoditas yang digandrungi masyarakat Indonesia tersebut dijual dengan harga Rp39.700 per kg, turun 14,53 persen atau Rp6.700.Kemudian, cabai merah keriting yang dijual sebesar Rp35.900 per kg, turun 14,11 persen atau Rp5.900. Cabai merah besar dibanderol Rp38.950 per kg, turun 13,15 persen atau Rp5.900. Cabai rawit hijau Rp35.150 per kg, turun 9,87 persen atau Rp3.850.Selanjutnya, bawang merah ukuran segar dijual Rp38.450 per kg, turun 5,06 persen atau Rp2.050. Bawang putih ukuran segar Rp37.400 per kg, turun 5,2 persen atau Rp2.050.Lalu beras kualitas bawah I yang dibanderol dengan harga Rp12.250 per kg, turun 1,61 persen atau Rp200. Beras kualitas bawah II Rp11.850 per kg, turun 1,66 persen atau Rp200. Beras kualitas medium I Rp13.200 per kg, turun 2,94 persen atau Rp400.Beras kualitas medium II Rp13.250 per kg, turun 0,75 persen atau Rp100. Beras kualitas super I Rp14.650 per kg, turun 1,68 persen atau Rp250. Beras kualitas super II Rp14.050 per kg, turun 2,09 persen atau Rp300.Untuk daging ayam ras segar dijual dengan harga Rp38.600 per kg, turun 2,53 persen atau Rp1.000. Daging sapi kualitas I Rp136.100 per kg, turun 1,84 persen atau Rp2.550. Daging sapi kualitas II Rp127.800 per kg, turun 1,35 persen atau Rp1.750.Sedangkan gula pasir kualitas premium dijual dengan harga Rp15.750 per kg, turun 1,87 persen atau Rp300. Gula pasir lokal Rp14.650 per kg, turun 0,68 persen atau Rp100.Sementara itu, minyak goreng curah dibanderol dengan harga Rp15.450 per kg, turun 1,59 persen atau Rp250. Minyak goreng kemasan bermerek I Rp21.250 per kg, turun 1,62 persen atau Rp350. Minyak goreng kemasan bermerek II Rp19.900 per kg, turun 0,5 persen atau Rp150.Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan harga telur saat ini masih dalam koridor. Meskipun, sudah banyak masyarakat yang mengeluh soal harga protein yang mahal tersebut.Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan, peningkatan harga telur saat ini masih dalam batas toleransi.Harga telur sempat menyentuh level Rp32 ribu per kg. Mengacu harga rata-rata kemarin di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional harga telur berada di level Rp31.700 per kg. Sedangkan jika mengacu Informasi pangan Jakarta harga rata-rata telur berada di Rp31.076 per kg."Harga telur memang masih dalam batas toleransi yang kita tolerir. Contohnya, harga telur saat ini rata rata Rp32 ribu per kg. Berpegang pada harga acuan dari Bapanas Rp28 ribu memang masih dalam koridor," kata Isy dalam RDP Panja dengan Komisi VI DPR-RI.