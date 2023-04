Pengumuman, Pemerintah Kejar Target Rasio Wirausaha, Kamu Minat?

Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan program Entrepreneur Hub Jakarta sebagai upaya mempercepat target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berupa rasio wirausaha sebesar 3,95 persen.





Rangkaian Entrepreneur Hub Jakarta yang mengusung tema 'Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan untuk Mewujudkan Wirausaha Mapan, Usaha yang Inovatif, dan Berkelanjutan' tersebut dilaksanakan dalam waktu tiga bulan. Dimulai dari kurasi oleh para stakeholder hingga menemukan 100 pelaku usaha yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi lebih besar.

Modul diadopsi dari AMEN

Modul itu, lanjutnya, diadopsi dari ASEAN Mentorship for Entrepreneurs Network (AMEN) dengan materi yang meliputi entrepreneur mindset, marketing, market recent product, growth and expansion, business model, operation managements, supply chain, human resource management, financial aspect, taxation and business law, design, dan pitching for entrepreneur.



Setelah pelatihan melalui mentoring, 100 pelaku usaha juga akan diberi kesempatan untuk terlibat dalam match meeting forum. Sebuah wadah yang mempertemukan para peserta dengan beberapa mitra usaha, sehingga pelaku UKM tersebut dapat belajar serta membangun kolaborasi guna untuk mengembangkan usaha.



"Dalam forum ini juga akan dilaksanakan onboarding produk peserta di platform mitra digital seperti PaDI BUMN, startup, e-commerce dan E-Katalog LKPP,” ungkap Azizah.



Tak sampai di situ, melalui agenda meet the investor, peserta Entrepreneur Hub juga akan bertemu dengan para investor untuk melakukan pitching dengan tujuan agar bisa mendapatkan dukungan pembiayaan dan investasi jangka panjang.



Kemudian sebagai bukti konkrit dari kolaborasi, Kemenkop UKM akan dibantu sejumlah mitra yakni Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM Provinsi DKI Jakarta dan mitra perguruan tinggi Bina Nusantara, UNJ, Mercu Buana, Podomoro dan Trisakti untuk memberikan materi pelatihan dan mentoring.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah mengungkapkan rangkaian Entrepreneur Hub Jakarta merupakan salah satu dari rangkaian program Entrepreneur Hub 2023 yang saat ini menjadi program prioritas Kementerian Koperasi dan UKM untuk menumbuhkembangkan wirausaha nasional."Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan ekosistem kewirausahaan," kata Siti Azizah, dilansir dari Antara, Rabu, 5 April 2023."Adapun agenda dalam kick off ada beberapa kegiatan, di antaranya adalah pelatihan dan mentoring yang akan diberikan melalui 11 modul berkelanjutan. Modul ini nantinya dilaksanakan dalam lima sesi utama secara bertahap,” ucapnya.