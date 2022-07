Produktivitas Sawi Putih Cianjur Naik 49% Berkat NPK Pelangi JOS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) menyatakan produk NPK Pelangi JOS terbukti meningkatkan hasil pertanian masyarakat, khususnya tanaman hortikultura melalui uji coba kualitas produk pada program Demonstration Plot (Demplot). Dalam hal ini, PKT bekerja sama dengan Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan Cianjur, Jawa Barat, untuk komoditas sawi putih.Dari demplot tersebut, hasil panen sawi putih mengalami kenaikan produktivitas mencapai 49 persen, dengan hasil rata-rata 45,25 kilogram (kg) per dua bedeng, atau naik 14,75 kg dibanding perlakuan petani dengan hasil maksimal 30,5 kg per dua bedeng."Selain tanaman pangan , formula NPK Pelangi JOS juga sudah disesuaikan untuk hortikultura agar bisa mencapai produktivitas hasil yang maksimal. Hal ini bisa dilihat dari panen sawi putih pada demplot kali ini," ujar VP Marketing Business Partner Korporasi PKT Indah Febrianty, dalam siaran persnya, Senin, 11 Juli 2022.Dijelaskan Indah, NPK Pelangi JOS merupakan produk inovasi yang memadukan fungsi pupuk NPK dan pupuk hayati dalam satu produk. Salah satu keunggulannya, NPK Pelangi JOS mampu menjadikan tanah makin kaya nutrisi tanpa harus kehilangan daya dukung lahan, sehingga petani lebih efisien dalam pemakaian."NPK Pelangi JOS merupakan pupuk majemuk makro yang mampu memberi hasil terbaik bagi komoditas pertanian, karena terdiri dari pupuk hayati dan pupuk kimia dengan kandungan N, P, dan K serta mikroba Bacillus sp," terang Indah.Keunggulan NPK Pelangi JOS juga sudah dibuktikan pada berbagai komoditas di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur untuk komoditas padi dengan kenaikan hasil 36 persen atau rata-rata 8,7 ton per hektare dari sebelumnya 6,4 ton per hektare.Kemudian produktivitas kentang di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara naik menjadi 13 ton per hektare dari sebelumnya 10,5 ton per hektare, serta bawang merah di Kendal, Jawa Tengah yang mengalami peningkatan 14 persen sebesar 13,1 ton per hektare hanya menggunakan dosis 70 persen dari seharusnya."Melihat keberhasilan tersebut, PKT mendorong petani untuk tidak ragu menggunakan NPK Pelangi JOS, agar lahan pertanian makin produktif dan terjaga kelestariannya," tambah Indah.Salah satu anggota Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan, Fajar, mengakui NPK Pelangi JOS cocok untuk tanaman hortikultura, sehingga mampu mendongkrak produktivitas sawi putih secara signifikan. Tak hanya dari peningkatan hasil panen, tapi kualitas sawi yang dihasilkan jauh lebih baik dibanding sebelumnya.Menurut Fajar, sawi putih hasil demplot kali ini lebih tahan terhadap penyakit jika dibanding perlakuan petani yang banyak terserang bercak daun. Hal ini jelas menguntungkan petani, karena kualitas tanaman merupakan poin utama dalam penjualan."Karena itu kualitas harus baik, sebab sawi putih yang terkena bercak daun sangat berpengaruh terhadap penjualan," pungkasnya.