Harga Cabai Turun Usai Imlek, Ini Rinciannya..

(ANN)

Jakarta: Usai tahun baru Imlek harga sejumlah bahan pangan terpantau mengalami penurunan. Penurunan harga terbesar terjadi pada cabai rawit.Melansir laman hargapangan.id , rata-rata harga pangan per 23 Januari 2023 di semua provinsi mengalami penurunan, kecuali harga daging sapi dan minyak goreng, serta beras.Rata-rata harga cabai merah pada hari ini sebesar Rp38.850 kilogram (kg), turun 2,75 persen atau Rp1.100. Lalu harga cabai merah keriting juga turun 2,6 persen menjadi Rp39.350 per kg.Kemudian rata-rata harga cabai rawit merah Rp55.650 per kg atau turun 1,15 persen. Sedangkan rata-rata harga cabai rawit hijau turun 4,1 persen menjadi Rp46.800 per kg.Harga bawang putih juga mengalami penurunan sebesar 0,67 persen menjadi Rp29.600 per kg dan harga bawang merah turun 0,97 persen menjadi Rp40.950 per kg.Sedangkan untuk harga telur ayam ras turun tipis 0,5 persen menjadi Rp30 ribu per kg dan harga daging ayam ras segar turun 0,29 persen menjadi Rp34.950 per kg.Sementara itu, untuk harga pangan yang masih mengalami kenaikan pasca-Imlek terjada pada daging sapi kualitas 1 dan 2 yang mengalami peningkatan masing-masing 1,78 persen dan 1,36 persen menjadi Rp140.200 per kg dan Rp130.700 per kg.Selanjutnya harga minyak goreng kemasan bermerek naik 0,46 persen menjadi Rp21.700 per kg, gula pasir premium naik 0,32 persen menjadi Rp15.900 per kg.Lalu, rata-rata harga beras juga mengalami kenaikan. Untuk beras kualitas bawah per 23 Januari 2023 naik menjadi Rp11.700 per kg, kualitas medium naik menjadi Rp12.900 per kg, dan kualitas super naik Rp14.250 per kg.