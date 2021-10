Dinobatkan Jadi Bank Terbaik Dunia untuk UKM, Bukti Komitmen UOB Dukung UKM di Tengah Pandemi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: UOB meraih penghargaan the World’s Best Bank for SMEs dalam ajang the Euromoney Global Awards for Excellence 2021.Penghargaan tersebut diperoleh berdasarkan konektivitas regional perusahaan yang kuat, serta kepiawaian dan dukungan perusahaan yang berkelanjutan bagi UKM sehingga memungkinkan untuk pulih dan tumbuh kembali pasca pandemi.?"Penghargaan the Euromoney Global Awards for Excellence 2021 dari Euromoney World merupakan bukti dari upaya berkelanjutan yang dilakukan UOB dalam memahami kebutuhan nasabah UKM kami. UOB berkomitmen mendukung nasabah UKM di sepanjang siklus ekonomi dan market, serta bekerja sama dengan mereka untuk membangun bisnis yang lebih tangguh dan berkelanjutan," ucap Deputy Chairman dan Chief Executive Officer UOB Wee Ee Cheong melalui siaran pers, Selasa, 5 Oktober 2021.Selain penghargaan the World’s Best Bank for SMEs dalam ajang the Euromoney Global Awards for Excellence 2021, sebelumnya UOB juga memenangkan sejumlah penghargaan terkait UKM, yaitu the Best SME Bank di Singapura dan di Kawasan Asia Pasifik dalam ajang the Asian Banker’s Excellence in Retail Financial Services International Awards pada Juni 2021.Sejak awal pandemi covid-19 menyerang, UOB bertindak cepat dalam menyalurkan bantuan. Pada Februari 2020, bahkan sebelum adanya upaya dari pemerintah mana pun dalam penanganan pandemi, UOB telah mengumumkan bantuan senilai USD3 miliar bagi perusahaan-perusahaan yang terdampak.Tindakan UOB ini dilandasi kesadaran bahwa UKM merupakan tulang punggung perekonomian. UOB juga menjadi bank pertama yang membentuk satuan tugas yang berfungsi melakukan restrukturisasi dan memberikan dukungan dalam mengelola kembali keuangan mereka.Hingga kini, UOB telah membantu lebih dari 20 ribu usaha kecil dan menengah (UKM) di kawasan untuk terus menjalankan usaha.Selain membantu keuangan, UOB juga mendorong UKM untuk bertransformasi ke ranah digital. Dengan memanfaatkan pembayaran digital, UKM dapat meraih peluang antar negara, dan tumbuh secara berkelanjutan demi menciptakan pertumbuhan jangka panjang.UOB memperluas layanan pembayaran nirkontak PayNow Corporate kepada para nasabah UKM, layanan tersebut juga memberikan kemudahan bagi konsumen dan merchants. Jumlah transaksi yang dilakukan melalui PayNow Corporate untuk nasabah UKM UOB tumbuh lebih dari 50 kali lipat pada kuartal I-2021, dibandingkan periode yang sama tahun 2019.Kepada nasabah UKM juga ditawarkan sejumlah layanan yang lengkap dalam membantu UKM mendigitalkan usaha agar tetap relevan pada era perekonomian digital. UOB BizSmart adalah solusi bisnis berbasis cloud yang terintegrasi dan mampu meningkatkan produktivitas.Pada periode April 2020 hingga Maret 2021, UKM yang telah memanfaatkan layanan UOB BizSmart mencatat pertumbuhan pendapatan antara 15 persen hingga 30 persen, dibandingkan UKM yang belum memanfaatkan layanan tersebut. Hingga Maret 2021, lebih dari 10 ribu UKM di Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia memanfaatkan UOB BizSmart sejak peluncurannya pada 2016.PayNow Corporate memungkinkan perusahaan, bisnis, lembaga Pemerintah Singapura, asosiasi, dan masyarakat untuk membayar dan menerima dana secara instan dengan menautkan Nomor Entitas Unik mereka yang diterbitkan di Singapura ke rekening bank Singapura mereka. Pelanggan ritel juga dapat melakukan pembayaran ke entitas ini dan sebaliknya.UOB juga menganggap bahwa upaya membangun model bisnis yang berkelanjutan adalah hal yang penting bagi UKM yang ingin bekerja dengan perusahaan besar yang semakin mematuhi standar keberlanjutan.Pada 2020, UOB meluncurkan empat kerangka kerja keuangan berkelanjutan dalam rangka menyederhanakan keberlanjutan bisnis. Kerangka kerja ini menetapkan kriteria yang harus dipenuhi perusahaan dalam mengakses produk perbankan yang berkelanjutan dan mengurangi kewajiban UKM dalam mengembangkan kerangka kerja mereka sendiri.Selain itu, kerangka kerja UOB memberikan panduan untuk mengukur dampak lingkungan dan sosial, sehingga membantu UKM melacak kinerja keberlanjutan mereka. Kerangka kerja ini juga dapat membantu UKM mengakses pembiayaan berkelanjutan dengan lebih mudah.