Update Harga BBM dan Oli di SPBU Shell

Berikut jenis dan harga BBM Shell per 1 Mei 2023:

Berikut jenis dan kisaran harga pelumas Shell:

Jakarta: Bisnis perusahaan migas asal Belanda, Shell menjadi hangat diperbincangkan pasca Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan kekecewaannya yang lambat keluar dari pengelolaan Proyek Abadi LNG Blok Masela.Sejak pernyataan mundur mengelola blok yang berlokasi di Maluku tersebut hingga kini Shell belum bisa keluar karena belum lakunya divestasi saham.Asal tahu saja, Shell dikabarkan masih memasang harga tinggi ke Pertamina untuk alih kelola Blok Masela."Kemarin Pak Menteri menyampaikan kecewa lah. Progresnya itu lama," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji beberapa waktu lalu.Nah selain berbisnis hulu migas, Shell menjalankan sejumlah bisnis lainnya seperti bisnis hilir yang meliputi BBM, pelumas untuk industri, otomotif dan transportasi, bahan bakar untuk industri kelautan, bahan bakar komersial dan bitumen.Di sektor Hilir, Shell melayani pangsa pasar bisnis dan pengendara bermotor. Shell Indonesia mengelola kegiatan bisnis yang meliputi pemasaran dan perdagangan pelumas secara langsung maupun melalui distributor-distributor yang telah ditunjuk.- Shell Super untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur: Rp13.990 per liter.- Shell Super untuk wilayah Sumatra Utara: Rp14.250 per liter.- Shell V-Power untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur: Rp14.850 per liter.- Shell V-Power untuk wilayah Sumatra Utara: Rp15.170 per liter.- Shell V-Power Diesel untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat: Rp14.640 per liter.- Shell Diesel Extra untuk wilayah Jawa Timur: Rp13.700 per liter.- Shell Diesel Extra untuk Sumatera Utara: Rp13.990 per liter.- Shell Helix Extend: Rp150 ribu-Rp840 ribu.- Shell Helix Ultra 5W-30 Carbon Neutral: Rp289 ribu- Rp540 ribu.- Shell Helix HX7 5W-40: Rp78.500-Rp295 ribu.- Shell Helix HX City 0W-20: Rp361 ribu.- Shell Helix HX6 10W-40: Rp160 ribu-Rp220 ribu.- Shell Helix Eco Series: Rp269 ribu-Rp497 ribu.