2 Pekan Jelang Ramadan, Harga Pangan Mulai Naik

Jakarta: Harga bahan kebutuhan pokok mulai naik dua pekan menjelang Ramadan. Beberapa harga komoditas seperti bawang putih, bawang merah , cabai merah keriting, hingga telur ayam ras harganya terpantau naik kecuali minyak goreng kemasan.Dilansir dari laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Sabtu, 12 Maret 2022, harga bawang putih ukuran sedang naik 0,48 persen menjadi Rp31.100 per kilogram (kg). Sementara harga cabai merah besar naik 0,38 persen menjadi Rp52.950 per kg, cabai merah keriting naik 0,37 persen menjadi Rp53.750 per kg.Sebaliknya, harga minyak goreng kemasan bermerek 1 turun 0,24 persen menjadi Rp20.600 per kg dan gula pasir kualitas premium turun 0,32 persen menjadi Rp15.450 per kg. Untuk harga daging sapi kualitas 1 tetap Rp130.950 per kg, telur ayam ras segar Rp25 ribu per kg, cabai rawit hijau Rp47.900 per kg, dan minyak goreng curah Rp17.050 per kg.Di wilayah DKI Jakarta, harga telur ayam ras segar mengalami kenaikan sebesar 0,81 persen menjadi Rp24.850 per kg. Untuk minyak goreng kemasan bermerek 1 dan minyak goreng kemasan bermerek 2 masing-masing turun 6,25 persen menjadi Rp18.750 per kg dan 3,8 persen menjadi Rp109 ribu per kg.Kemudian, harga bawang merah ukuran sedang tetap Rp38.350 per kg, bawang putih ukuran sedang Rp35 ribu per kg, cabai merah besar Rp60.850 per kg, cabai merah keriting Rp53.350 per kg, cabai rawit hijau Rp41.650 per kg, cabai rawit merah Rp80.850 per kg, minyak goreng curah Rp18.650 per kg, dan gula pasir kualitas premium Rp15 ribu per kg.Pemerintah sebelumnya berupaya menjaga stabilitas harga daging dan telur ayam ras di tingkat konsumen pada 2022, menyusul produksi daging dan telur ayam ras yang diprediksi surplus. Rata-rata harga daging ayam ras nasional per 8 Maret 2022 mencapai Rp36 ribu per kg dan harga telur ayam ras nasional mencapai Rp24.850 per kg."Harapan kami secara perlahan kita bisa menjaga stabilitas harga dan produk unggas terus tercipta di level harga keekonomian," kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, dilansir dari Antara, Kamis, 10 Maret 2022.