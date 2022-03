Pertemuan DEWG Dorong Teknologi untuk Pemulihan Ekonomi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Lombok: Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo ) memulai pertemuan pertama Digital Economy Working Group (DEWG) sebagai rangkaian Presidensi G20 Indonesia. Pertemuan yang digelar secara hybrid ini menjadi wadah bagi para anggota G20 untuk memaksimalkan perkembangan teknologi digital.Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan pertemuan hari ini mendoron pemanfaatan kekuatan teknologi digital untuk mencapai pemulihan yang semakin kuat, memberdayakan, inklusif, dan berkelanjutan."Hasil dari diskusi ini kemudian akan menjadi building block bagi berbagai macam isu digital yang semakin relevan dalam kehidupan kita di berbagai sektor, dan mendorong tata kelola kehidupan baru yang lebih bersifat data sentris," kata dia dalam video conference di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa, 29 Maret 2022.Ia menambahkan pertemuan pertama tersebut merupakan bagian dari kegiatan DEWG yang akan berlangsung sepanjang keketuaan Presidensi G20 Indonesia. Pertemuan ini melanjutkan diskusi intensif terkait isu prioritas DEWG G20 pada Pre-Meeting Workshop Session pada 15 Maret 2022 yang lalu.Pertemuan ini turut dihadiri oleh empat global knowledge partners DEWG, yakni International Telecommunication Union (ITU), United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UN ESCAP), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).Selain itu, pertemuan ini juga dihadiri oleh tiga local knowledge partner DEWG Indonesia yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, serta Universitas Padjadjaran. Sedangkan para delegasi dari negara anggota G20 juga mengikuti pertemuan pertama DEWG ini secara daring.