Bank Artha Graha Permudah Penonton Formula E Lewat Transaksi Digital

(HUS)

Jakarta: Bank Artha Graha Internasional membantu memudahkan para penonton balap Formula E dengan memberikan pelayanan pembayaran cashless Agi, wajah baru digital apps. Sebanyak 150 merchant disiapkan di kawasan Formula E Jakarta 2022 menggunakan QRIS Agi sebagai metode pembayaran."Sistem pembayaran cashless ini sebagai salah satu implementasi dari penerapan ekonomi berkelanjutan dan transformasi digital yang secara konsisten dilakukan oleh Bank Artha Graha Internasional," ungkap Direktur Digital Banking & Network Bank Artha Graha Internasional Indrastomo Nugroho dalam keterangan tertulis, Minggu, 5 Juni 2022.Indrastomo menyebutkan kehadiran Formula E Jakarta 2022 dapat digunakan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pembangunan berkelanjutan "Bank Artha Graha mendukung sepenuhnya sistem pembayaran pada event berskala internasional ini, melalui Agi sebagai new platform digital apps dari Bank Artha Graha yang mengusung Financial Life Balance dan tercermin pada fitur-fitur yang ada di dalamnya," paparnya.Pada event ini Agi diperkenalkan melalui 16 booth yang tersebar di seluruh venue Formula E dengan beragam program menarik, baik untuk penonton yang hadir maupun merchant UMKM yang berpartisipasi sebagai wujud Bank Artha Graha dalam pemberdayaan kepada para penggiat UMKM."Kami memperkenalkan Agi sebagai wajah baru digital apps Bank Artha Graha Internasional. Pembaharuan tampilan dan logo digital apps dengan filosofi yang terinspirasi dari tata surya dan orbit bumi yang mengelilingi matahari sebagai sumber cahaya," papar Indrastomo.Indrastomo mengatakan bahwa Agi memiliki value yang berbeda dari digital apps sebelumnya. Mengusung tagline Financial Life Balance, Agi hadir sebagai aplikasi yang dapat membantu menata kehidupan agar memiliki keseimbangan dari aspek keuangan dan sosial."Dengan tampilan yang lebih fresh, Agi menawarkan banyak fitur baru seperti penempatan scan QRIS yang bisa dilakukan tanpa perlu log in, fitur favorit untuk menyimpan transaksi yang paling sering digunakan nasabah dan fitur financial journey (rangkuman transaksi hingga tiga bulan). Kedepannya, Agi akan terintegrasi dengan e-commerce, investment, lifestyle platform, dan juga digital lending untuk produk cash loan, BNPL, dan pembiayaan UMKM," pungkas Indrastomo.