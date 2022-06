Kinerja Industri Asuransi Jiwa Terdongkrak di Masa Pandemi, Ini Penyebabnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

MDRT Day Indonesia 2022

Jakarta: Perusahaan asuransi jiwa dinilai perlu memberikan dukungan penuh bagi perkembangan agen asuransi jiwa di Tanah Air. Caranya melalui peningkatan kapasitas maupun pemberian apresiasi yang setinggi-tingginya sebagai upaya untuk terus memotivasi kinerja yang lebih baik lagi.Country Chair Million Dollar Round Table (MDRT) Indonesia Dedy Setio mengatakan peningkatan kinerja industri asuransi jiwa semakin likuid di masa pandemi. Oleh karena itu, pada 2023 dirinya optimistis jumlah anggota MDRT Indonesia dapat mencapai 3.000.Dia berharap, dengan meningkatnya jumlah agen MDRT di Indonesia maka akan semakin banyak agen-agen asuransi bertaraf internasional, sehingga akan meningkatkan kualitas agen asuransi di Indonesia. Dengan meningkatnya kualitas agen asuransi, maka nasabah akan mendapatkan pelayanan yang sangat profesional sesuai code of ethics MDRT."Jadi tantangan kami adalah meningkatkan jumlah anggota MDRT dan menularkan spirit MDRT agar semakin banyak agen-agen asuransi yang berpredikat MDRT, sehingga nasabah dapat terlayani dengan baik," jelas Dedy, dalam sesi konferensi pers MDRT Day Indonesia 2022, Selasa, 28 Juni 2022.Adapun untuk menjadi anggota MDRT, seorang agen asuransi perlu mengantongi target premi tahun pertama sebesar Rp523.933.800. Sementara itu, untuk masuk ke dalam kualifikasi yang lebih tinggi yakni Court of The Table (COT) dan Top of The Table (TOT), seorang agen harus mengumpulkan premi masing-masing sebesar Rp1.571.801.400 (3 x MDRT) dan Rp3.143.602.800 (6x MDRT) per tahun.Dedy mengatakan, pandemi dua tahun terakhir ini telah membuat banyak perubahan yang signifikan dalam sendi-sendi kehidupan di Tanah Air. Namun Indonesia kembali membuktikan menjadi bangsa yang kuat."Terbukti bisa melewati dua tahun terakhir ini dengan baik hingga mencatat pertumbuhan ekonomi," kata dia.Untuk itu MDRT DAY Indonesia 2022 akan mengusung tema Together We Rise yang akan diselenggarakan secara hybrid pada 28 Juli 2022. Tema ini memberikan harapan yang baru dan optimisme sebagai bangsa yang besar terutama di industri asuransi jiwa."Kita percaya bila semua elemen bangsa bisa saling bergandengan tangan, pembuat regulasi, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, agen, nasabah asuransi, dan lainnya maka kita akan bisa kembali bangkit dan lebih kuat lagi sebagai satu bangsa, Indonesia. Together We Rise digambarkan seperti balon udara yang sedang mengudara terus melambung tinggi ke atas, harapannya, tahun ini tentu kita semua bisa bangkit dan berkarya kembali secara lebih maksimal," papar Committee Chair of MDRT Day Indonesia 2022 Kennedy Sumarlie.Tahun ini MDRT Day Indonesia pertama kali dilaksanakan secara hybrid setelah masa pandemi yang menggunakan konsep round table sesuai dengan filosofi MDRT pertama kali berkumpul menggunakan meja bundar di Amerika pada 1927. Konsep Seminar Rasa Awarding ini memberi kesempatan kepada peserta baik offline/onsite untuk merasakan euforia seperti di tengah Gala Awarding, kendati sedang berada dalam wadah belajar bersama melalui event ini."MDRT Day Indonesia 2022 bisa membuat para agen asuransi mengambil banyak manfaat dan ide-ide terbaik yang dapat diaplikasikan dan bisa menjadi booster produktivitas sepanjang 2022. MDRT tidak hanya mengenai produksi pribadi (personal selling), tapi mengajarkan mengenai leadership sebagai bagian dari karier," tambah Kennedy.