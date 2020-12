Kemnaker Undang Calon Pencari Kerja Bergabung di BLK Belitung

Kepala BLK Belitung Rahmad Faisal mengatakan Setaon BLK Belitung bertujuan untuk mempromosikan keberadaan balai pelatihan kepada khalayak sekaligus mempromosikan para alumni serta para UMKM yang telah berwirausaha.

"Di BLK Belitung terdapat dua kejuruan utama yaitu agrowisata danprocessing. Saat ini program pelatihan favorit adalah barista, pemandu selam, danprocessing(pengolahan ikan, buah, dan roti kue), ” ujar dia.



Peserta Setaon BLK Belitung Tahun 2020 berasal dari BLK Belitung, Perkumpulan Chef Profesional Indonesia (PCPI), Rumpun Tetangga, Mobo Caffe and Pastry, Camfela, Sundari Cafe, Sepiak, Alumni Barista BLK Belitung, Mie Aceh, KA Topan Budi Simpour Coffe, Kurniawan Simpour Coffe, Dirga Simpour Coffe, Annisa Sikok Name Chapter 2, Hafiz Sikok Name Chapter 3, Syahmuji Sikok Name Chapter 4, Fatur Sikok Name Chapter 2, Glowra Sikok Name Chapter IV, Wandi Home Brewer, Hamzah Kedai Lorong, Ijal Kedai Kupi Kite, Aditya Aldi Dnocturn Coffe, Lis Satrian, Bill Randi Bill’s Cofee, Aipitno D’Thamping Coffe, dan Krisdianti Home Brewer.

"Ke depan, Belitung tak lagi berbasis wisata maritim, tapi mengarah geopark Belitung yang sudah diterima Unesco. Minta tolong BLK Belitung untuk mengatasi kendala bahasa Inggris, etos kerja anak-anak muda di Belitung perlu ditingkatkan dan attitude atau sikap, perilaku mereka," jelas Jasagung.

Belitung: Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Belitung menggelar pameran 'Setaon BLK Belitung' di Pendopo Tanjung Kelayang Indah, Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung menjelang tutup tahun."Setaon BLK Belitung 2020 ini digelar untuk mempertemukan masyarakat dengan BLK Belitung. Melalui program-program pelatihan yang dimiliki BLK Belitung, masyarakat Kepulauan Babel khususnya Kabupaten Belitung dapat meningkatkan kompetensi kerja dan dapat berkompetisi di era new normal ini," kata Faisal dalam keterangan resmi, Sabtu, 26 Desember 2020.Faisal mengungkapkan selama 2020 BLK Belitung telah melatih 368 orang pencari kerja yang dilaksanakan di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Saat pandemi covid-19, BLK Belitung juga telah melatih program pelatihan pembuatan masker, memasak, pembuatanface shield,dan pembuatanhand sanitizer."Pameran Setaon BLK Belitung 2020 juga menghadirkan pembicara dari barista dan assesor Candra Setiawan, Maestro Pizza Indonesia Chef Agung Kurnia, dan Lamian Show dari Chef Ajis," tutur Faisal.Kadispar Belitung Jasagung Hariyadi menyambut positif digelarnya Setaon BLK Belitung di akhir 2020 dan berharap menjadi agenda tetap di Tanjung Kelayang. Untuk menyambut beberapa agenda pariwisata di Belitung 2021, Jasagung berharap pihaknya bisa bersinergi dengan BLK Belitung. Terutama untuk menanggapi tiga hal keluhan dari pengelola hotel dan restoran di Belitung.(Des)