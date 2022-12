Meski Tak Naik, Pertamina: Harga Pertamax Masih Ideal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis pertamax masih ideal meskipun harga BBM nonsubsidi lainnya seperti pertamax turbo, dexlite, dan pertamina dex dinaikkan.Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk BBM nonsubsidi dengan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak dunia mengacu pada Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus."Penetapan harga pertamax tidak berubah ini sudah sesuai evaluasi dan perhitungan yang dilakukan, dan formula harga pertamax masih ideal," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Desember 2022.Irto menyampaikan, evaluasi berkala ini dilakukan setiap bulannya mengikuti tren harga rata-rata pada periode tanggal 25 hingga tanggal 24 pada bulan sebelumnya.Sementara itu, untuk harga pertamax turbo, dexlite, dan pertamina dex mengalami perubahan setelah mengacu pada rata-rata MOPS pada periode 25 Oktober hingga 24 November."Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian harga secara berkala untuk produk Pertamax Series dan Dex Series berlaku mulai 1 Desember," terang Irto.Untuk harga pertamax turbo ada penyesuaian harga menjadi Rp15.200 per liter, dexlite menjadi Rp18.300 per liter, dan pertamina dex menjadi Rp18.800 per liter. Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar lima persen seperti di wilayah DKI Jakarta.“Pertamina Patra Niaga memastikan Penetapan harga ini sudah sesuai dengan Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM nonsubsidi. Kami pastikan harga ini adalah harga yang kompetitif untuk kualitas yang kami berikan,” jelas Irto.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id