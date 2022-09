Jempol! Sukses Cetak Swasembada Pangan, Indonesia Dipuji FAO

Baca juga: FAO Bakal Dampingi Indonesia Kembangkan Food Estate

(HUS)

Bali: Direktur Jenderal Food and Agriculture Organization (FAO) Qu Dongyu menyoroti keberhasilan Indonesia dalam mengatasi potensi krisis pangan global. Meski dunia saat ini dihadapkan pada tantangan yang berat, tapi Indonesia berhasil menghadapinya."Kalian sudah membuat sejarah. Upaya yang dilakukan dalam penyediaan pangan tidaklah mudah. Mengingat kita semua menghadapi pandemi covid-19 dan juga tantangan perubahan iklim. Tapi sekarang kalian punya stok beras yang cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia," kata Qu di Hotel Intercontinental Jimbaran, Bali, dikutip Rabu, 28 September 2022.Menurut Qu, Indonesia saat ini tak hanya sebatas memenuhi kebutuhan stok beras masyarakat Indonesia, tapi juga sudah mulai berupaya menyediakan stok pangan bagi negara lain. Keberhasilan ini tidak bisa dilepaskan dari keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian."Saya ucapkan selamat kepada Presiden RI dan Menteri Pertanian atas kepemimpinannya dan dukungan yang kuat untuk sektor pertanian Indonesia . Saya bangga kepada negara ini dan pemimpin kalian," ujarnya.FAO pun berencana untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang sangat strategis dan memiliki peranan penting di level global. Dia mengharapkan Indonesia bisa semakin intensif dalam menerapkan teknologi dan investasi baru untuk sektor pertanian."Indonesia adalah negara tropis terbesar. Banyak negara yang ingin menikmati produk pertanian tropis sehingga kerja sama dengan Indonesia memiliki nilai penting bagi banyak negara," ucap Qu. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyambut positif ajakan FAO untuk bekerja sama. Dalam kerja sama yang akan dijalin, FAO akan turut memberikan asistensi. "FAO akan memberikan pendampingan oleh para expert FAO, termasuk untuk program khusus kita seperti food estate," ungkapnya.One on one meeting yang dilaksanakan antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan FAO merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Agriculture Ministers Meeting (AMM) G20 Indonesia. Sebelumnya, Kementan telah berjanji untuk memfasilitasi pertemuan antarnegara.Diharapkan one on one meeting ini bisa turut memperkuat sinergi negara-negara dalam menghadapi potensi krisis pangan global