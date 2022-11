Terkoreksi Tipis, Emas Antam Capai Rp936 Ribu/Gram

Emas batangan 1 gram Rp936 ribu.

Emas batangan 2 gram Rp1,81 juta.

Emas batangan 3 gram Rp2,7 juta.

Emas batangan 5 gram Rp4,4 juta.

Emas batangan 10 gram Rp8,9 juta.

Emas batangan 25 gram Rp22,06 juta.

Emas batangan 50 gram Rp44 juta.

Emas batangan 100 gram Rp87,9 juta.

Emas batangan 250 gram Rp219,3 juta.

Emas batangan 500 gram Rp438,3 juta.

Emas batangan 1.000 gram Rp876,6 juta.

Jakarta: Harga emas antam capai Rp936 ribu per gram atau terkoreksi Rp3.000 per gram. Emas Antam terkoreksi setelah harga emas dunia tergerus akibat dari kenaikan dolar indeks.Dikutip dari laman Logam Mulia, harga emas di Gedung Antam, Selasa, 1 November 2022, harga emas antam 1 gram sebesar Rp936 ribu. Sementara itu, harga emas antam buyback sebesar Rp3.000 per gram atau terkoreksi sebesar Rp3.000 per gram.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per 1 November 2022:Sebelumnya, melansir Antara, Selasa, 1 November 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange tergelincir USD4,1 atau 0,25 persen menjadi USD1.640,7 per ounce, setelah diperdagangkan di kisaran tertinggi USD1.648,5 dan terendah di USD1.636,2.Emas berjangka turun tajam USD20,8 atau 1,25 persen menjadi USD1.644,8 pada Jumat, 28 Oktober 2022, setelah tergelincir USD3,6 atau 0,22 persen menjadi USD1,665,6 pada Kamis, 27 Oktober 2022, dan terangkat USD11,2 atau 0,68 persen menjadi USD1.669,2 pada Rabu, 26 Oktober 2022.Dolar AS menguat tajam pada Senin, 31 Oktober 2022 dan mendapatkan kembali beberapa kekuatan yang hilang di awal bulan. Peningkatan ini didukung oleh ekspektasi kenaikan suku bunga super besar lainnya pada pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve pekan ini.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,7 persen menjadi 111,5280. Selain itu, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS juga mengurangi daya tarik emas.