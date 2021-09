Garuda Indonesia Jadi Maskapai Unggulan Dunia di Tengah Pandemi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia Group menyabet sejumlah penghargaan internasional pada ajang Skytrax World Airline Awards 2021. Salah satu yang berhasil diraih Garuda Indonesia dan Citilink yakni predikat khusus sebagai 2021 Covid-19 Airline Excellence Awards atau maskapai unggulan Predikat ini hanya diberikan kepada 41 maskapai penerbangan dunia berdasarkan pada penilaian terhadap penerapan protokol kesehatan yang dilaksanakan pada seluruh lini layanan operasional maskapai penerbangan global.Selain itu terdapat tujuh kategori yang di raih Garuda antara lain Top 15 World's Best Airline, Top 4 World's Best Airline Cabin Crew, Top 5 World's Best Airport Service, Top 20 World's Best First Class Airlines, Top 20 World's Best Business Class Airlines, Top 10 World's Best Economy Class Airlines, hingga Top 6 Best Airline Staff in Asia.Garuda Indonesia juga berhasil mengukuhkan eksistensinya sebagai maskapai penerbangan terbaik di Indonesia dengan meraih predikat Best Airline in Indonesia, Best Cabin Crew in Indonesia, dan Best Airline Staff in Indonesia.Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, capaian ini memiliki arti tersendiri atas manifestasi Garuda Indonesia untuk selalu menghadirkan layanan penerbangan terbaik di masa yang penuh dengan tantangan, dengan menjadikan keamanan dan kenyamanan penumpang sebagai prioritas utama."Penghargaan ini turut merepresentasikan komitmen berkelanjutan kami dalam menjalankan fundamen penting sebagai national flag carrier untuk secara konsisten menghadirkan aksesibilitas layanan penerbangan dengan kualitas terbaik bagi seluruh pengguna jasa di tengah situasi yang tidak mudah dalam menghadapi tantangan kinerja usaha saat ini," kata Irfan dalam keterangan resmi, Kamis, 30 September 2021.Ia bilang, momentum ini juga menambah optimisme perseroan untuk terus bergerak adaptif dan berinovasi dalam memastikan komitmen bisnis berkelanjutan selaras dengan visi perusahaan dalam menjawab kebutuhan masyarakat atas layanan penerbangan yang aman dan nyaman."Merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami di tengah situasi pandemi yang berdampak signifikan terhadap industri penerbangan, Garuda Indonesia dapat membawa identitas bangsa ke kancah dunia melalui raihan pengakuan global ini. Tentunya rangkaian capaian tersebut bukan hanya semata capaian Garuda Indonesia sebagai entitas bisnis, melainkan juga wujud kerja keras seluruh karyawan Garuda Indonesia, ekosistem penerbangan yang turut didukung penuh oleh seluruh pengguna jasa, khususnya masyarakat Indonesia," jelas dia.Adapun Skytrax sebagai lembaga pemeringkatan transportasi udara internasional asal London, Inggris tersebut melakukan penilaian Skytrax World Airline Awards 2021 berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada penumpang maskapai penerbangan global selama periode September 2019 hingga Juli 2021."Kami percaya esensi dari kualitas layanan adalah kepercayaan pengguna jasa atas aspek kenyamanan dan keamanan layanan penerbangan. Hal tersebut yang mendasari langkah kami untuk selalu menyelaraskan penerapan protokol kesehatan secara konsisten guna menciptakan kualitas penerbangan yang adaptif, berwawasan service excellence, dengan basis layanan yang senantiasa mengedepankan kualitas layanan menyeluruh bagi pengguna jasa mulai dari perencanaan perjalanan hingga tiba di tujuan," tutup Irfan.