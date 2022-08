Mendag Upayakan Harga Telur dan Tepung Terigu Stabil

baca juga: Jurus Jokowi Dinilai Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng

(SAW)

Surabaya: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat ini mengaku fokus mengupayakan stabilitas harga telur dan tepung terigu sekaligus mencari penyebab kenaikannya. "Tepung terigu mudah-mudahan bulan September nanti harganya turun," ujarnya dikutip dari Antara, Minggu 14 Agustus 2022.Berdasarkan pantauan harga dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur, harga tepung terigu saat ini mencapai Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram (kg). Sebelumnya, harga tepung terigu di pasaran berkisar antara Rp9.000 hingga Rp10.500 per kg.Selain tepung terigu, harga telur ayam saat ini mencapai Rp27.000 hingga Rp30.000 per kg atau naik dari harga normal sekitar Rp20.000 per kg.Mendag yang melakukan pantauan di berbagai pasar tradisional juga menyampaikan bahwa tinggal harga telur ayam yang sampai sekarang masih tinggi.“Untuk kenaikan harga telur ayam masih saya cek dan diupayakan segera kembali stabil," kata Zulhas, sapaan akrabnya.Sementara itu, saat mengunjungi Pasar Tradisional Dukuh Kupang Surabaya ia menyatakan bahan-bahan kebutuhan pokok lainnya telah stabil."Semisal daging sapi, saat awal saya jadi menteri pada pertengahan Juni harganya Rp155 ribu per kg. Kini telah kembali ke harga normal Rp120 ribu per kg," ucapnya.Begitu pula daging ayam, setelah sebelumnya naik Rp52 ribu rupiah per kg, kini kembali normal Rp31 ribu per kg.Selain itu bawang merah, dari sebelumnya Rp80 ribu per kg, kini turun menjadi Rp28 ribu per kg.Mendag Zulhas menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah sukses melobi agar pintu impor kembali dibuka dari Ukraina setelah sempat terhenti akibat perang dengan Rusia.Pada kesempatan pantauan di Pasar Dukuh Kupang, Mendag Zulhas menyempatkan berdialog dengan sejumlah pedagang setempat.Dia berkomitmen untuk terus menstabilkan harga bahan-bahan pokok. Sejak dilantik menjadi Mendag pertengahan Juni lalu, Zulhas sudah dua kali berkunjung dan memantau kondisi harga-harga bahan pokok di Surabaya, yaitu Pasar Wonokromo dan Pasar Dukuh Kupang.