Gratis! PLN Sambung Listrik ke Rumah Ibu Eny dan Tiko

(ANN)

Jakarta: PT PLN (Persero) memberikan sambung baru listrik gratis kepada Ibu Eny dan Tiko yang tinggal di sebuah rumah tak terawat di Cakung, Jakarta Timur melalui program Light Up The Dream.Program ini merupakan donasi dari pegawai PLN untuk membantu masyarakat tidak mampu yang membutuhkan listrik. Selain sambung baru, melalui Light Up The Dream juga diberikan pemasangan instalasi listrik baru di rumah tersebut.Manager PLN UP3 Cempaka Putih, Majuddin, mengatakan PLN memberikan sambungan listrik secara gratis sesuai kebutuhan di rumah tersebut.Sedangkan untuk instalasi di dalam rumah yang dibantu seperti pemasangan kabel, colokan, dan stop kontak. Tak hanya itu, PLN juga membantu melakukan pengecekan instalasi listrik yang lama di rumah tersebut."Light Up The Dream ini program PLN untuk berdonasi, membantu saudara-saudara kita yang kekurangan dan membutuhkan listrik. Termasuk ke rumah Ibu Eny dan Tiko," ungkap Majuddin dalam keterangan tertulis, Senin, 9 Januari 2023.Sebelumnya, viral di media sosial mengenai kehidupan Ibu Eny dan anaknya yang bernama Tiko karena tinggal di rumah mewah tanpa listrik dan air selama puluhan tahun.Diketahui, Tiko merawat sang ibu yang diduga mengalami depresi selama 12 tahun di rumahmewahnya yang terbengkalai tersebut.Ibu Eny diduga mengalami depresi sejak ditinggal oleh suaminya pada 2010. Untuk bertahan hidup di rumah tanpa air dan listrik, Tiko dan ibunya menadah air hujan untuk keperluan mandi dan masak.