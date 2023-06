Capai 660 Ribu Pengguna, Bank Mega Catat Transaksi Mobile Banking Rp3 Triliun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Bank Mega Tbk mendorong peningkatan jumlah pengguna maupun transaksi dengan menggunakan mobile banking , M-Smile. Saat ini jumlah pengguna layanan tersebut tercatat sebanyak 660 ribu nasabah dengan transaksi yang mencapai Rp3 triliun."Data per bulan Mei 2023 pengguna M-Smile sebanyak 660 ribu dengan volume transaksi finansial sebesar Rp3 triliun dan total frekuensi finansial 4,6 juta transaksi," kata Direktur Bank Mega Diza Larentie dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 9 Juni 2023.Berbagai upaya dilakukan Bank Mega guna mendorong transaksi nasabahnya. Salah satunya dengan memperkenalkan 'Bikin Jadi Pertama' sebagai apresiasi atas loyalitas para pemegang kartu kredit Mega First Infinite dan kartu kredit Mega lainnya."Dengan memberikan customer experience untuk menjadi yang pertama menikmati event yang akan diselenggarakan oleh Bank Mega, seperti event nonton bareng, sport, musik, fashion dan lainnya," ujar dia.Sebagai awal, Bank Mega mengajak nasabah untuk Nonton Bareng Mega untuk film Transformer: Rise of the Beasts pada 7 Juni 2023 di XXI Senayan CIty, Jakarta. Bank Mega menyiapkan dua studio khusus untuk para nasabah terpilih.Bagi nasabah Bank Mega, untuk dapat mengikuti Nonton Bareng Mega misalnya hanya dengan aktif menggunakan kartu kredit Bank Mega dan memiliki MPC points. Nasabah terpilih akan mendapatkan undangan untuk 'Bikin Jadi Pertama' nonton bareng."Dengan hanya menukarkan Rp 1 MPC point, maka pemegang kartu kredit Mega First Infinite dan pemegang kartu kredit Mega lainnya akan mendapatkan 2 tiket plus popcorn & minuman, sehingga para nasabah secara eksklusif mendapatkan pengalaman yang sangat menyenangkan," jelas Diza.MPC Points adalah program loyalitas nasabah yang terintegrasi dan dapat diakses pada seluruh platform ekosistem CT Corp, dengan penghitungan 1 Point setara dengan 1 Rupiah. Bank Mega menerapkan ini dengan tujuan sebagai awareness kepada para nasabah."Kami berharap bahwa nasabah akan semakin merasakan manfaat dari MPC Points, sehingga penggunaan kartu kredit nasabah kedepannya juga akan semakin meningkat," ungkapnya.